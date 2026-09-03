Poliția germană a arestat doi bulgari care au lansat „dispozitive incendiare” în zona unor companii de apărare din Munchen

Conform poliţiei, doi suspecţi au fost reţinuţi la o benzinărie: o femeie de 28 de ani şi un bărbat de 38 de ani, ambii de naţionalitate bulgară. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Dispozitive incendiare au fost lansate asupra unor clădiri de pe o stradă din oraşul Munchen din sudul Germaniei în noaptea de miercuri spre joi, unde se află mai multe companii din domeniul apărării, iar doi suspecţi de naţionalitate bulgară au fost arestaţi, conform poliţiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„În jurul miezului nopţii, poliţia a fost informată de un martor că dispozitive incendiare au fost aruncate dintr-o maşină pe Muhldorfstrasse”, în estul capitalei bavareze, a declarat joi pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei regionale.

Potrivit acestei surse, „un dispozitiv incendiar a fost stins imediat de poliţie”, iar „altul a trebuit să fie dezamorsat”.

Conform poliţiei, doi suspecţi au fost reţinuţi la o benzinărie: o femeie de 28 de ani şi un bărbat de 38 de ani, ambii de naţionalitate bulgară.

„Operăm pe baza presupunerii că există o motivaţie politică”, a declarat purtătorul de cuvânt. Prin urmare, poliţia penală şi parchetul din Munchen au preluat ancheta.

Mai multe companii de armament se află pe strada unde a avut loc atacul, inclusiv grupul Rohde & Schwarz, specializat în tehnologii de securitate pentru guvern şi armată.

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al Rohde & Schwarz a confirmat că au fost găsite „dispozitive incendiare” în apropierea sediului lor, adăugând că acesta „nu a fost afectat”. Compania Helsing, cu sediul la Munchen, care dezvoltă software de inteligenţă artificială şi sisteme autonome pentru apărare, are, de asemenea, birouri pe această stradă.