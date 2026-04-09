Politico: Ce a învățat Peter Magyar de la ultimul lider de opoziție învins de Viktor Orban

Când liderul de atunci al opoziției ungare, Peter Marki-Zay, a eșuat în 2022 să-l dea jos de la putere pe Viktor Orban, mulți unguri au început să creadă că singurul care poate câștiga în fața prim-ministrului reacționar, aflat la putere de peste un deceniu, este un „insider” care știe să folosească aceleași tactici al Fidesz, scrie Politico, joi, într-un nou articol de analiză cu câteva zile înainte de alegerile din Ungaria.

Peter Magyar, care conduce detașat în sondaje până în acest moment, este exact pe acest profil de candidat – un veteran Fidesz, care a fost însurat cu fosta ministră de justiției a lui Orban și care înțelege cum se joacă jocul în interiorul facțiunii lui Orban.

Marki-Zay spune că nu este un fan al lui Magyar – îl consideră „arogant” și „egocentric” – dar îi laudă instinctul politic rece și capacitatea de a învăța din greșelile opoziției din 2022.

Ceea ce este crucial pentru aceste alegeri – Magyar a reușit să nu devină un participant activ la complicata dezbatere pe tema sprijinului internațional pentru Ucraina invadată – lucru care s-a dovedit a fi o eroare politică fatală pentru Marki-Zay acum patru ani.

Metodele lui Magyar sunt deseori criticate, însă. Este acuzat că încearcă să elimine toate partidele de opoziție cu excepția formațiunii sale, Tisza. De asemenea, că este netransparent când vine vorba de media și că se comportă ca un populist când face promisiuni de campanie.

Totuși, Marki-Zay spune că acesta este „modul corect” de a lupta împotriva lui Orban, după 16 ani în care actualul prim-ministru ungar a controlat aproape absolut Ungaria.

„Ceea ce face Magyar, e mai bine. A învățat bine din greșelile noastre”, a declarat fostul lider al opoziției, într-o declarație pentru Politico în Hodmezovasarhely, un orășel din sudul Ungariei cu o populație de 40.000 și pe care Marki-Zay îl conduce ca primar.

„Strategia sa se construiește pe experiențele întregii opoziții”.

Magyar are avantajul mai ales pentru că țara sa se confruntă cu mari probleme economice, amplificate de o percepție publică intensă că guvernul lui Orban este corupt și nepotist.

„Oamenii văd că guvernul nu este funcțional, asta s-a schimbat. Oamenii sunt foarte furioși, urăsc Fidesz mult. Situația nu era așa acum patru ani”, a continuat Marki-Zay.

Evitarea gafelor

Una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat Magyar s-au tradus în poziționarea sa strategică pe tema Ucrainei.

Lecția a fost învățată după gafa catastrofală făcută de Marki-Zay care ar fi dus la înfrângerea sa și a blocului opoziției unite din 2022 – deși sondajele arătau atunci o cursă strânsă, cu un ușor avans pentru Orban, rezultatul final a fost un zdrobitor 49,3% la 32,7%.

Războiul de-abia începuse în luna februarie a acelui an. Cu puțin timp înainte ca invazia să înceapă, însă, Marki-Zay declara pentru o publicație independentă că Ungaria ar putea să sprijine Ucraina militar, dacă va fi atacată.

Presat să explice ce vrea să spună, Marki-Zay a spus că „Ei bine, dacă NATO decide astfel, vom trimite chiar și soldați, dar acum nu se discută de așa ceva”.

Marea problemă a venit după pentru Marki-Zay, când Rusia a invadat Ucraina doar câgeva zile mai târziu, iar presa lui Orban a început să-l atace dur, răstălmăcindu-i cuvintele și acuzând că vrea să „atragă Ungaria în război și să-i trimită copiii să moară în Ucraina”.

De această dată, opoziția a evitat astfel de greșeli, chiar dacă Orban l-a prezentat în repetate rânduri pe Magyar drept un candidat pro-Kiev, hotărât să atragă Ungaria în război. În realitate, Magyar a depus eforturi pentru a evita să fie perceput ca pro-ucrainean, opunându-se atât aderării accelerate a Ucrainei la UE, cât și trimiterii de arme.

Favoritul pentru 2026 a menținut, de asemenea, un control strict asupra comunicării partidului și a centralizat mesajele în jurul propriei persoane. A impus o interdicție mediatică pentru aproape toți membrii partidului, permițând doar unui număr restrâns să ofere scurte declarații publice.

Magyar „ține același discurs” la toate mitingurile sale și discută doar cu un număr limitat de organizații media, a spus Marki-Zay, concentrându-și comunicarea pe postările scrise de el însuși pe Facebook. „Nu se teme să fie populist”, a adăugat acesta.

Restricționarea canalelor de comunicare ale partidului este „foarte inteligentă”, a spus Marki-Zay, deoarece înseamnă „mai puține baze pentru critici, mai puține baze pentru înregistrări falsificate și manipulate”.

Neutralizarea opoziției

În 2022, Marki-Zay a condus o coaliție largă, de tip umbrelă, dar strategia a eșuat grav, deoarece alianța s-a destrămat în noaptea alegerilor, pe fondul acuzațiilor de trădare.

Atunci a învățat Magyar a doua lecție-cheie: pentru a-l înfrunta pe Orban, trebuia să „demoleze” întreaga opoziție într-o singură mișcare.

„Jumătate dintre ei sunt proști, cealaltă jumătate sunt trădători. Atunci de ce să mai ai de-a face cu vechea opoziție?” a întrebat Marki-Zay.

Este „un lucru bun” că Magyar a ocolit partidele de opoziție existente, deoarece astfel „nu mai are povara corupției și a reputației proaste” a acestora, a spus Marki-Zay. „Nu mai este nimic altceva de făcut”.

Strategia a fost, de asemenea, inteligentă, deoarece sistemul electoral favorizează partidele mari, nu coalițiile de partide mici.

Confruntat cu un sistem care oferă stimulente de finanțare publică pentru partidele care candidează independent, Magyar a pus presiune pe toate celelalte partide de opoziție să se retragă, acuzându-le că îl ajută pe Orban să rămână la putere dacă nu o fac.

Cei care nu s-au retras spun că s-au confruntat cu hărțuire online din partea susținătorilor partidului Tisza al lui Magyar, care a contestat, de asemenea, în instanță înregistrarea unor candidați.

Însă Magyar a avut și un alt motiv pentru a refuza colaborarea cu vechile partide de opoziție și pentru a împiedica intrarea în Tisza a oricui avea un trecut politic: se temea că aceștia ar putea fi sabotori și credea că o mare parte din opoziție este în cârdășie cu Orban și beneficiază de statu-quo.

„Era clar că existau persoane-cheie care încercau să saboteze campania”, a declarat Gary Akos, managerul de campanie al lui Marki-Zay.

„Am interzis chiar și unui tip să participe la campanie, dar alții l-au readus, iar asta a generat haos în sine”. Deși primarul are încă rezerve față de Magyar, spune că speră ca acesta să câștige.

„În acest moment, sarcina lui este să învingă Fidesz și să bage toți acești infractori după gratii”, a spus Marki-Zay. „Dacă va reuși, îi vom ridica o statuie aici, în Hodmezovasarhely, i-am promis asta”.