Politico: Cealaltă ceartă dintre SUA și Belgia. Omul lui Trump la Bruxelles provoacă scântei și pierde aliați

Ambasadorul SUA în Belgia, Bill White. Sursa foto: Profimedia

Belgia și SUA se aflau deja într-un conflict diplomatic, înainte ca cele două state să se întâlnească în meci direct, în optimile Cupei Mondiale 2026. Totul a plecat de la festivitățile organizate la Bruxelles, la Muzeul de Artă şi Istorie, de către Ambasada SUA, cu ocazia aniversării independenței americane, notează Politico.

Ambasadorul SUA în Belgia, Bill White, a insistat asupra faptului că istoricul Parc du Cinquantenaire din Bruxelles a rămas impecabil după fastuoasele festivități organizate cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la independența Americii, în timp ce autoritățile belgiene investighează dacă focurile de artificii au avariat această clădire istorică din Bruxelles.

"Suntem în contact direct cu firma belgiană contractată pentru a coordona întreaga logistică a evenimentului, inclusiv compania responsabilă de focul de artificii”, a scris White vineri pe platforma X. El a precizat că respectivul contractor va „remedia situația acolo unde este necesar” și a subliniat că parcul Cinquantenaire „nu a arătat niciodată mai curat decât în ​​ziua de după ce am făcut curățenie în urma evenimentului nostru”, publicând totodată fotografii în care parcul apărea impecabil.

Peste 8.800 de invitați au participat la sărbătoarea din 28 iunie, una dintre cele mai mari recepții diplomatice organizate vreodată la Bruxelles, un eveniment coordonat de White care a inclus un spectaculos foc de artificii la baza Arcului de Triumf și o gală găzduită de clădirea Muzeului Regal de Artă și Istorie din parcul Cinquantenaire.

Anchetă pentru pagubele de la Muzeul de Artă şi Istorie

Reacția ambasadorului a venit după ce ziarele flamande De Standaard și Het Nieuwsblad au relatat că Agenția pentru Clădiri a Belgiei a deschis o anchetă privind posibilele daune suferite de muzeu.

Într-o declarație pentru Politico, autoritatea responsabilă de clădiri a confirmat că „pe acoperiș au fost găsite resturi de la artificii, iar anumite zone restrânse ale acestuia par înnegrite”, adăugând că „analizele sunt încă în curs” înainte de a se putea pronunța asupra amplorii eventualelor lucrări de reparații.

Ministrul belgian responsabil cu infrastructura clădirilor, Vanessa Matz, a îndemnat la prudență, afirmând că anchetatorii trebuie mai întâi să stabilească dacă daunele au fost cauzate de spectacolul pirotehnic sau de furtuna puternică ce a traversat Bruxelles-ul în noaptea precedentă. Se pare că evenimentul festiv a costat aproximativ 5 milioane de euro, fondurile fiind strânse de White de la circa 220 de companii belgiene și americane.