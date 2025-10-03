Politico: Chiar ar putea să piardă von der Leyen votul de încredere? Șefa Comisiei se confruntă cu o nouă moțiune

Ursula von der Leyen. sursa foto: Getty

Proiecțiile POLITICO arată că șefa Comisiei Europene va supraviețui voturilor de neîncredere de joi, cu toate că nemulțumirea față de conducerea sa este în creștere.

Ursula von der Leyen se confruntă săptămâna viitoare cu a doua rundă de voturi de neîncredere în mai puțin de trei luni. Opoziția este în creștere, însă eurodeputații centriști sunt așteptați să aleagă stabilitatea, mai degrabă decât înlăturarea ei, scrie Politico.

Deși sunt europarlamentari – inclusiv unii din propriul său Partid Popular European (PPE) – ce critică tot mai mult modul în care von der Leyen conduce Comisia, este mai probabil ca aceștia să folosească dezbaterea de luni din Parlamentul European pentru a-și exprima nemulțumirile, decât să se alăture extremelor de dreapta și de stânga pentru a o demite prin voturile de joi.

„Există multe motive întemeiate pentru a o critica pe Ursula von der Leyen”, a declarat Erik Marquardt, liderul Verzilor germani din Parlament. „Dar nu credem că un succesor ar fi neapărat mai bun decât actuala președintă a Comisiei Europene”.

Este fără precedent ca liderii UE să fie confruntați cu voturi de neîncredere într-un interval atât de scurt (ultimul a fost în iulie). Acest fapt scoate în evidență, pe de o parte, prezența tot mai mare a blocurilor extremiste care folosesc aceste moțiuni pentru a atrage atenția, dar și creșterea neliniștii la Bruxelles și în restul Europei cu privire la direcția Comisiei von der Leyen.

Vor avea loc două voturi de neîncredere separate pe 9 octombrie: unul depus de grupul de extremă dreapta Patrioții pentru Europa și altul de grupul The Left (mai radical decât Socialiștii și Democrații).

Parlamentul are 719 membri. Pentru ca von der Leyen să cadă, două treimi dintre cei care votează trebuie să se pronunțe împotriva sa. În total, Patrioții, The Left și un alt grup de extremă dreapta (ESN) au 158 de deputați – deci ar avea nevoie de un număr semnificativ de sprijin din centru pentru a o demite.

Deși există semnale că centrul se întoarce împotriva lui von der Leyen, POLITICO notează, pe baza discuțiilor cu 11 eurodeputați și oficiali, că opoziția nu este suficient de mare pentru a o răsturna.

Cele două grupuri care au cerut votul de neîncredere – în plenul de la Strasbourg — o acuză de slăbirea UE, lipsă de transparență, judecată proastă în acordurile comerciale cu SUA și America Latină, poziția față de Gaza, abandonarea fermierilor și relaxarea regulilor de mediu.

Nemulțumiri există și în taberele care au susținut-o inițial: S&D, Renew, Verzii și chiar PPE. Mulți din propriul ei partid sunt încă nemulțumiți de anunțul privind ruperea legăturilor cu Israelul și propunerea de sancțiuni după invazia Gazei, decizie care nu a fost comunicată din timp.

„Uneori acțiunile ei sunt greu de digerat,” a spus un oficial PPE. Un alt eurodeputat PPE a recunoscut că von der Leyen se confruntă cu „o opoziție tot mai mare” chiar în rândul delegațiilor naționale din partid.

O critică comună venită din mai multe grupuri politice este că von der Leyen ar promova o agendă direct cu capitalele naționale, evitând Parlamentul European.

POLITICO estimează că opoziția crescândă se va reflecta în voturi, dar centriștii consideră că nu există încă apetit pentru opțiunea nucleară – demiterea sa.

La votul din iulie, o moțiune depusă de delegațiile poloneză și română din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a eșuat, dar a arătat sprijinul șubred pentru Comisie: doar 553 de eurodeputați au votat (din 719), iar 175 s-au pronunțat împotriva ei.

Mulți centriști și-au exprimat atunci frustrarea, dar au preferat să absenteze (86, inclusiv din PPE, S&D, Renew și Verzi), să se abțină (11) sau să voteze pentru ea (355), considerând moțiunea un joc al extremei drepte.

De data aceasta, însă, mai mulți eurodeputați ar putea vota împotriva sa, mai ales pe moțiunea depusă de The Left. Inclusiv unii din Patrioți, al căror lider Jordan Bardella (protejata lui Marine Le Pen) a anunțat că vor sprijini inițiativa.

Pe baza voturilor anterioare și a semnalelor actuale, POLITICO estimează că și o parte din ECR ar putea susține moțiunea.

În cel mai rău scenariu pentru von der Leyen, chiar și eurodeputați din Socialiști, Renew și Verzi – care în iulie nu au sprijinit Comisia – s-ar putea adăuga taberei anti-von der Leyen.

Astfel, numărul voturilor contra ar putea ajunge la 305 – insuficient totuși pentru cele 480 necesare pentru a o demite, dacă toți eurodeputații ar fi prezenți.

Nemulțumiri la Verzi și Socialiști

Un exemplu al schimbării de atitudine vine din partea Verzilor francezi: dacă în iulie nu au participat, acum vor vota pentru căderea Comisiei.

„Trebuie absolut să găsim o modalitate de a opri această politică, care presupune atât abandonarea suveranității, cât și regresuri ecologice majore,” a declarat Marie Toussaint.

Și în rândul Socialiștilor există nemulțumiri. Chiar dacă oficial grupul susține Comisia, unele delegații sau membri individuali ar putea vota împotriva ei din cauza politicii comerciale, a poziției față de Gaza și a „simplificărilor” din Green Deal, percepute ca slăbire a legislației climatice.

„Când vine vorba de moțiunea depusă de The Left, sunt teme intens dezbătute în Parlamentul European. Unele dintre ele ar putea mobiliza și convinge o parte dintre membrii S&D să voteze pentru,” a spus vicepreședintele Parlamentului, Victor Negrescu.

După presiunile de ultim moment din iulie, de data aceasta conducerea S&D a anunțat deja că o va sprijini pe von der Leyen.

„Jocuri destabilizatoare”

Mulți eurodeputați consideră că, dacă von der Leyen ar fi demisă, guvernele UE ar alege probabil un candidat mai slab.

Pentru liberali și socialiști, căderea Comisiei ar însemna și pierderea propriilor comisari, reducându-le influența.

Astfel, unele delegații din Renew Europe care nu o agrează pe von der Leyen – precum FDP-ul german – vor vota totuși pentru ea, pentru stabilitate.

„Nu vom participa la astfel de jocuri deliberat destabilizatoare,” a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmerman, lidera FDP din Parlament. „În pofida tuturor greșelilor sale, a politicilor comerciale și economice greșite și a eșecului de a reduce birocrația, nu vom sprijini astfel de tentative în actualul climat”.

În schimb, delegația liberală irlandeză nu a luat încă o decizie finală. „Vom decide în săptămâna votului,” a spus eurodeputatul Barry Andrews.

Socialiștii germani, prin vocea lui René Repasi, au anunțat că o vor sprijini pe von der Leyen și au criticat folosirea moțiunilor de neîncredere de către extreme într-un mod „inflamatoriu”.