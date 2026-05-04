Europa se teme că „fereastra de oportunitate” a lui Putin este acum: „S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”

Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:49 04 Mai 2026

Mai mulți oficiali din domeniul apărării și parlamentari se tem că Kremlinul va considera următorul an sau doi, cât timp Donald Trump se află încă la Casa Albă și UE nu și-a consolidat încă capacitatea militară, ca fiind momentul pentru a testa angajamentul Occidentului față de NATO, potrivit a trei politicieni UE cu cunoștințe directe despre discuții. În timp ce războiul Rusiei din Ucraina a arătat limitele puterii Moscovei, președintele rus și-a semnalat de mult timp dorința de a ocupa mai mult teritoriu, scrie Politico.

„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând, există o fereastră de oportunitate pentru Rusia. SUA se retrag din Europa, relațiile transatlantice sunt într-o stare de ruină, iar UE nu este încă pe deplin pregătită să își asume singură responsabilitățile”, a declarat Mika Aaltola, membru finlandez de centru-dreapta al comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European.

Deși oficialii din domeniul apărării și factorii de decizie nu exclud posibilitatea ca Putin să lanseze o ofensivă terestră într-o țară NATO, aceștia spun că „este puțin probabil, având în vedere cât de tensionată este Rusia în lupta cu Ucraina”, potrivit unui diplomat NATO de rang înalt și a trei înalți oficiali europeni din domeniul apărării, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.

„În schimb, este mult mai probabil să facă ceva mai precis sau să efectueze o incursiune menită să creeze ambiguitate, sperând să semăne diviziuni în cadrul NATO cu privire la îndeplinirea sau nu a pragului necesar pentru a declanșa clauza de apărare reciprocă prevăzută la Articolul 5”, a declarat Aaltola.

Articolul 5 declară că aliații ar trebui să considere un atac armat împotriva unuia dintre ei „ca un atac armat împotriva tuturor”, dar Trump a numit NATO un „tigru de hârtie”. El urmează să părăsească funcția în ianuarie 2029.

„Putin ar putea escalada pe orizontală împotriva unui alt vecin, încercând să evite o negociere umilitoare cu Ucraina”, a declarat Gabrielius Landsbergis, fostul ministru de externe al Lituaniei, care a avertizat și el despre „fereastra de oportunitate” a lui Putin.

Deși cheltuielile europene pentru apărare au crescut brusc în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, impactul complet va fi resimțit pe teren în ani de zile, conform foii de parcurs a UE privind pregătirea pentru apărare. Blocul comunitar dorește să fie pregătit să „descurajeze în mod credibil adversarii săi și să răspundă la orice agresiune” până în 2030.

„Ar putea fi un mic lucru psihologic care ne sperie, dacă Putin simte că acest tip de escaladare ne slăbește, ne face să ne simțim amenințați și reduce sprijinul pentru Ucraina”, a declarat Ville Niinistö, președintele Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Cooperare UE-Rusia și fost ministru al guvernului din Finlanda, care are o graniță de 1.340 de kilometri cu Rusia.

„Rusia nu este omnipotentă, dar disperarea este și periculoasă”, spune el.

Ce face Trump

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat sâmbătă că „cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice” este „dezintegrarea continuă a alianței noastre”.

Dacă Putin monitorizează angajamentul lui Trump față de NATO, atunci provocările sale politice interne vor avea un impact. Dacă republicanii au rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, Trump ar putea încerca să-și recâștige baza electorală insistând mai mult împotriva NATO și Europa și retrăgându-se și mai mult din sprijinul pentru Ucraina, înainte de alegerile prezidențiale americane din 2028, potrivit unui înalt oficial european al apărării.

SUA a anunțat vineri că vor retrage 5.000 de soldați americani din Germania. Trump a amenințat același lucru și cu Italia și Spania .

„Există riscul unei schimbări și mai proaste în postura SUA față de NATO din cauza climatului politic intern”, a declarat înaltul oficial al apărării.

Pentru a combate amenințarea, UE trebuie „să investească masiv și să investească împreună” pentru a fi pregătită să se apere.

„Deși Rusia este slăbită, Ucraina pătrunzând în apărarea sa și atacând adânc în teritoriul său, pierderile militare crescând și Kievul reușind să recucerească teritorii, acest lucru nu face decât să-l facă pe Putin mai periculos pentru Europa în acest moment”, a declarat Aaltola, europarlamentarul pe probleme de externe.

„Escaladarea conflictului către alte teatre de operațiuni ar putea oferi Rusiei o carte de joc. Războiul le epuizează resursele, așa că se caută o cale de ieșire. Iar această cale de ieșire nu sunt negocierile de pace, ci extinderea conflictului”, a spus Aaltola.

Putin are multe ținte vulnerabile din care poate alege, a spus Aaltola, iar un atac ar putea „lua mai multe forme diferite”, Kremlinul fiind puțin probabil să facă ceva atât de clar precum lansarea „unei incursiuni acolo unde NATO este puternic, cum ar fi granița cu Polonia”.

„Ar putea fi o operațiune cu drone, ar putea fi o operațiune la Marea Baltică. Ar putea fi ceva în Arctica, vizând insule mici. Au flota fantomă, care este deja parțial militarizată. Un atac cu drone nu necesită trupe, nu necesită trecerea frontierei”, a subliniat Aaltola.

Prin lansarea unei astfel de operațiuni, Putin ar încerca să pună presiune pe aliații europeni ai Ucrainei, evitând în același timp orice potențial răspuns din partea SUA.

„Dacă nu va exista niciun atac peste graniță, SUA ar putea spune că acest lucru nu este atât de important din punct de vedere strategic. Au resurse limitate în Iran, așa că poate ar recomanda negocieri cu Rusia. Și exact asta ar încerca Rusia să facă în acest caz”, a spus Aaltola.

„Alarmismul alimentează strategia lui Putin”

Europa nu este unită în ceea ce privește calculul gravității amenințării rusești imediate. Există o oarecare tensiune între politicienii din țări precum Finlanda și Lituania, care trag semnale de alarmă și susțin că Europa trebuie să își intensifice urgent pregătirea antirachetă și de apărare pe fondul întârzierilor livrărilor de arme americane din cauza războiului din Iran, și abordarea mai prudentă din Estonia și din NATO, unde oficialii spun că orice alarmism alimentează strategia lui Putin.

„Însă cei care minimalizează amenințarea riscă să inducă în Europa un fals sentiment de securitate. Acesta este de fapt cel mai rău lucru pe care îl poți crea în țările democratice. Trebuie să alocăm resurse, iar dacă există un fals sentiment de securitate, atunci resursele nu sunt alocate apărării”, a spus Aaltola.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat într-un interviu televizat că Rusia s-ar putea pregăti să ia măsuri împotriva „uneia dintre țările baltice, de exemplu”. Înalți oficiali de la Kiev au declarat că acestea sunt ținte din cauza sprijinului lor pentru Ucraina.

„Rușii transmit un semnal deoarece au acuzat țările baltice că permit dronelor ucrainene să le folosească spațiul aerian”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha.

Politicienii din țările baltice au încercat să minimalizeze această amenințare. Oficialii din NATO sunt la fel de sceptici.

„Rusia este foarte ocupată în Ucraina”, a declarat președintele estonian Alar Karis.

„Nu cred că are suficientă capacitate pentru a încerca să poarte un război și împotriva țărilor baltice”, spune el.

Acest argument a fost împărtășit de înaltul diplomat NATO și de trei înalți oficiali europeni din domeniul apărării.

„Mi se pare foarte puțin probabil. Tendința suicidașă a lui Putin are limitele ei, mai ales atunci când nu există un câștig evident și imediat”, a spus diplomatul NATO de rang înalt.

„Este clar că Rusia se vede într-o confruntare pe termen lung cu Occidentu. Cu toate acestea, ne menținem în prezent evaluarea că nu există o amenințare militară pe termen scurt la adresa NATO din cauza implicării Rusiei în Ucraina. Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să rămânem vigilenți, deoarece Rusia ar putea greși în a ne calcula unitatea și hotărârea”, a declarat un al doilea oficial european de rang înalt în domeniul apărării.

O „bătălie pe două fronturi” este o „strategie foarte, foarte riscantă” pentru Putin, a declarat al treilea înalt oficial al apărării, mai ales că Europa „face progrese puternice” în ceea ce privește construirea propriei apărări.

Însă, așa cum a recunoscut Karis, Europa nu poate exclude nimic.

„Niciodată nu se știe. Și nimeni nu se aștepta la războiul din Ucraina”, a spus președintele estonian. „Suntem în alertă. Suntem pregătiți. Suntem cu ochii în patru”.