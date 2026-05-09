Politico: Grecia pune toți banii pe MAGA, deși restul Europei se îndepărtează de Trump

În timp ce mare parte din Europa se întoarce cu spatele la Donald Trump, Grecia este una dintre țările care, pe ascuns, își consolidează relațiile cu mișcarea MAGA și cu Donald Trump, scrie Politico.

Prim-ministrul Kiriakos Mitsotakis încearcă să acrediteze ideea că „gânditorii greci” au jucat un rol mare în a-i inspira pe părinții fondatori ai republicii americane și îi promite președintelui SUA o primire călduroasă și „distractivă” dacă vine la Atena în perioada comemorării celor 250 de ani de independență a SUA.

Nimeni nu ar trebui să fie surprins că ambasadoarea SUA la Atena îl îndeamnă pe președintele Donald Trump să marcheze cea de-a 250-a aniversare a independenței americane în locul de naștere al democrației — printr-un discurs pe Acropole, în această vară.

Ambasadoarea SUA, Kimberly Guilfoyle, a confirmat săptămâna aceasta că Trump va vizita Grecia, dar a refuzat să comenteze calendarul. De la sosirea sa în noiembrie, ea a susținut constant ideea ca acesta să țină un discurs pe Acropole. „Ne-ar plăcea tuturor asta, nu-i așa?”, a spus ea.

Trump răspunde invitațiilor venite din partea aliaților săi din zona Egeei. În timp ce relațiile sale cu foști aliați din UE, precum prim-ministra italiană, Giorgia Meloni, și cancelarul german, Friedrich Merz, se deteriorează, el laudă Grecia ca fiind „extraordinară” și îl descrie pe Mitsotakis, educat la Harvard, drept „un tip extraordinar”.

Pentru Mitsotakis, o vizită a lui Trump înseamnă mult mai mult decât imagine. Guvernul Greciei vede Statele Unite — cu importanta lor bază navală din Creta — drept garantul final al securității sale împotriva unei invazii din partea Turciei și vrea să submineze relația intermitent cordială dintre Trump și președintele turc, Recep Erdogan.

De aceea, Grecia pariază puternic pe America și în afaceri, încheind contracte energetice importante și atrăgând investiții americane majore în porturi.

Aceste legături militare și comerciale dintre SUA și Grecia sunt susținute și de o aliniere ideologică tot mai puternică, pe măsură ce partidul conservator Noua Democrație al lui Mitsotakis se deplasează mai mult spre dreapta.

Acest lucru a făcut ca Noua Democrație să își promoveze mai intens linia dură privind migrația și teme apropiate de MAGA, precum creștinismul, civilizația greacă și identitatea europeană. Oficiali de rang înalt ai Noii Democrații și admiratori greci ai lui Trump profită de moment, apropiindu-se de oficialii MAGA care trec acum tot mai des prin Grecia.

Efectul „Kimberly”

De la sosirea sa la sfârșitul anului trecut, Guilfoyle a atras o atenție generoasă din partea presei, cu ședințe foto glossy, apariții în emisiuni TV și gale pline de glamour.

Fostă prezentatoare Fox News și fostă procuroare, căsătorită cândva cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și fostă parteneră a lui Donald Trump Jr., ea a arătat încă de la început că va pune accentul pe relațiile economice greco-americane.

În prima sa săptămână în funcție, Grecia a semnat un acord cu gigantul energetic american ExxonMobil pentru începerea forajului offshore — primul proiect de acest fel al țării în peste 40 de ani — în prezența secretarului american de interne, Doug Burgum, și a secretarului pentru energie, Chris Wright.

Câteva zile mai târziu, Grecia și Ucraina au încheiat un acord pentru importul de gaz natural lichefiat american, menit să ajute Ucraina să își acopere necesarul pentru iarnă, Grecia devenind prima țară din UE care participă la efortul Washingtonului de a înlocui „fiecare ultimă moleculă de gaz rusesc” cu GNL american.

În primul ei interviu acordat în Grecia, ea a iritat China, numind controlul chinez asupra portului Pireu „regretabil” și sugerând că situația ar putea fi „rezolvată” — aluzie la o posibilă vânzare. Guvernul Greciei a accelerat rapid planurile pentru un nou port susținut de SUA la Elefsina, lângă Atena. Opoziția a denunțat inițiativa drept netransparentă și motivată politic, în timp ce analiștii au spus că nu este viabilă financiar sau ecologic construirea unui nou port mare la doar aproximativ 20 km de Pireu.

„În fiecare zi, când mă trezesc dimineața, voi găsi o modalitate de a promova interesele americane, banii americani, infrastructura americană, de a lucra cu Grecia și cu restul aliaților noștri din regiune, iar asta înseamnă să respingem foarte agresiv interesele Chinei”, a spus Guilfoyle într-o discuție, la începutul acestui an, cu jurnalistul Matthew Boyle de la platforma de dreapta Breitbart, devenit o prezență obișnuită în panelurile din Grecia în ultimii doi ani.

„Voi face asta în fiecare zi și o voi face fără să îmi cer scuze”, a continuat ea.

Esențial este că ea și-a descris și relațiile apropiate cu oficialii guvernamentali, spunând că are discuții deschise cu Mitsotakis și că îl vede de trei-patru ori pe săptămână. „Îi trimit un mesaj și vorbim la telefon. Susține cu adevărat SUA și vrea să demonstreze asta — chiar vrea”.

Ea a adăugat că vorbește zilnic și cu alți miniștri, care răspund întotdeauna solicitărilor sale.

„Uneori nu putea vorbi pentru că era cu alte persoane”, a spus ea despre ministrul energiei, Stavros Papastavrou. „I-am spus: «Nu-mi pasă. Nu trebuie să vorbești. Doar ascultă»”.

„Ministrul de externe, Giorgos Gerapetritis, ministrul apărării, Nikos Dendias, și ministrul transportului maritim, Vassilis Kikilias, răspund mereu la telefon. Nu contează dacă este weekend; vin — dacă ne întâlnim la mine acasă, apar”, a adăugat ea.

Descălecarea lui Trump în Grecia

Forumul Economic Delphi, reuniunea anuală a unor figuri importante din mediul de afaceri și politic din Grecia, a devenit un spațiu de discuții tot mai vizibil pentru figuri și influenceri MAGA.

Printre cei care au mers pe versanții muntelui Parnas, la sfârșitul lunii aprilie, s-au numărat: ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder; Christos Marafatsos, liderul grupului de lobby „Grecii pentru Trump”; Alex Bruesewitz, susținător al lui Trump și director executiv al X Strategies; James Carafano, de la The Heritage Foundation; Paul Dans, arhitectul Project 2025; și Scott Atlas, consilierul lui Trump în timpul pandemiei de coronavirus.

„Este bine că SUA sunt aici pentru a arăta ce facem și pentru a clarifica faptul că acesta este, de fapt, preludiul unei confruntări între două superputeri: Statele Unite și China. Trebuie să alegi o tabără”, a declarat Dans pentru POLITICO. „Avem o mare afinitate pentru Grecia. Greco-americanii sunt, fără îndoială, unii dintre cei mai productivi și apreciați imigranți din America.”

Boyle, de la Breitbart, a insistat și el asupra rolului central al Greciei în viziunea MAGA.

„Grecia a devenit unul dintre cei mai mari aliați ai Statelor Unite în al doilea mandat al președintelui Trump”, a spus el. „Au îmbrățișat cu adevărat ceea ce președintele încearcă să realizeze la nivel mondial”.

Într-un panel de la Delphi, participanții au lăudat pe rând președintele și deciziile sale în aproape orice domeniu, de la Iran la tarife vamale. Guilfoyle asculta atent și zâmbea larg din primul rând al publicului.

Mitsotakis a susținut întotdeauna relații puternice între SUA și Grecia, iar după alegerea sa în 2019, importanța prezenței americane în Grecia a crescut. Guvernul său a acordat SUA acces pe termen nedeterminat la patru baze militare esențiale, iar giganți americani precum Pfizer și Microsoft au transformat Grecia într-un centru regional.

În 2022, Mitsotakis a devenit primul lider grec care a susținut un discurs istoric în fața camerelor reunite ale Congresului SUA. A fost aplaudat entuziast de vicepreședinta americană de atunci, Kamala Harris, iar ulterior a fost considerat un susținător puternic al candidaturii acesteia.

Când Trump a fost ales, această apropiere percepută de Harris a început brusc să fie considerată o vulnerabilitate.

Partidele mai mici de extremă dreaptă din Grecia, aflate în creștere, l-au criticat pe Mitsotakis, acuzându-l că a urmat prea multe politici „woke” și că nu este dorit de Trump. Ele au avertizat în special că această eroare de calcul a lui Mitsotakis ar putea face dificilă îndepărtarea lui Trump de percepția sa despre Erdogan ca lider „fantastic” și „mare lider”.

Asta a obligat tabăra conservatoare greacă să se grăbească să se alinieze cu Trump, lansând propria ofensivă în stil MAGA. Ministrul sănătății, Adonis Georgiadis, pe care opoziția l-a numit „wannabe Trump” sau „imitator al lui Trump”, a lăudat în repetate rânduri politicile președintelui american și a spus că l-ar „vota cu ambele mâini”.

Mai mulți miniștri ai Noii Democrații au sărbătorit, de asemenea, victoria electorală a lui Trump. Ministrul migrației, Thanos Plevris, a spus: „Alegătorii americani au votat pe baza îngrijorărilor economice și împotriva imigrației ilegale, precum și împotriva agendei woke”.

Deputatul Makis Voridis a fost și mai categoric, declarând: „Tot ce este de dreapta este bun”.

Mitsotakis însuși a fost dornic să își arate sprijinul pentru Trump. După capturarea lui Maduro, Mitsotakis a lăudat raidul asupra Caracasului, spunând: „Sfârșitul regimului său oferă o nouă speranță pentru țară”.

„Nu este momentul să comentăm legalitatea acțiunilor recente”, a adăugat el. Opoziția a criticat dur ceea ce a numit „obediență servilă” față de Trump.

Dar se pare că întoarcerea rapidă a prim-ministrului către Trump începe să dea rezultate, mai ales dacă Trump va face într-adevăr vizita.

Într-un interviu recent pentru Breitbart, Mitsotakis a promis că îl va face să se simtă ca acasă.

„Grecii sunt foarte mândri de ospitalitatea lor”, a spus el.