Politico: Zelenski vrea să schimbe un alt șef al serviciilor de spionaj. “Kremlinul va deschide șampania"

Remanierea ar veni după ce alți doi lideri ai serviciilor de spionaj au fost transferați în alte responsabilități. Foto: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să-l schimbe pe Vasil Maliuk din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), principala agenție de contrainformații a statului, ca parte a unei remanieri guvernamentale mai largi, potrivit POLITICO.

Remanierea ar veni după ce alți doi lideri ai serviciilor de spionaj - Kirilo Budanov și Oleg Ivaşcenko- au fost transferați în alte responsabilități. Budanov a fost de acord să conducă biroul președintelui Volodimir Zelenski, în timp ce Oleg Ivaşcenko va fi șeful serviciului de informații militare HUR.

„Există încercări de a-l înlătura pe Maliuk , dar încă nu s-a decis nimic”, a declarat un oficial ucrainean pentru POLITICO sâmbătă. „Discuțiile sunt încă în desfășurare. Dar dacă Maliuk pleacă din SBU, acest lucru va slăbi serios capacitatea Ucrainei de a se proteja”, a adăugat sursa citată.

„Maliuk este la locul lui, iar rezultatele serviciului de securitate dovedesc acest lucru. El a fost cel care a transformat SBU într-un serviciu special eficient, care desfășoară operațiuni speciale unice și oferă Ucrainei «cărți» puternice la masa negocierilor”, a declarat oficialul.

Zelenski a discutat despre Maliuk într-o sesiune cu jurnaliștii sâmbătă seara: „Respect pe toată lumea, dar voi focae schimbări în blocul de apărare așa cum am planificat”, a declarat Zelenski reporterilor.

Maliuk , în vârstă de 42 de ani, conduce SBU din 2023. El a supravegheat unele dintre asasinatele de mare profil ale agenției și cele mai îndrăznețe operațiuni speciale din interiorul Rusiei, cum ar fi operațiunea „Pânza de Păianjen” din 2025, în care dronele ucrainene au lovit bombardierele strategice ale Rusiei pe mai multe aerodromuri protejate, provocând pagube de 7 miliarde de dolari aviației militare rusești.

Planul lui Zelenski declanșează îngrijorări

Holos Yaroslav Zheleznyak, un deputat ucrainean din partidul de opoziție, a declarat că Zelenski nu plănuia să-l concedieze pe Maliuk, ci să-i ofere un nou loc de muncă. Liderul ucrainean i-a oferit lui Maliuk un post la Serviciul de Informații Externe, pe care Ivașcenko îl conducea anterior, sau la Consiliul de Securitate Națională al Ucrainei, condus acum de Rustem Umerov. POLITICO a confirmat aceste informații prin intermediul altor oficiali ucraineni.

Înainte de decizia finală privind Maliuk, Zelenski s-a oferit, de asemenea, să-l numească pe Mykhailo Fedorov, în prezent viceprim-ministru și ministru al transformării digitale, noul ministru al apărării.

„Mykhailo este profund implicat în problemele legate de Linia de Drone și lucrează foarte eficient la digitalizarea serviciilor și proceselor publice”, a declarat Zelenski într-un discurs adresat națiunii vineri seară. „Împreună cu toți militarii noștri, comandamentul armatei, producătorii naționali de arme și partenerii Ucrainei, trebuie să implementăm schimbări în sectorul apărării”, a adăugat el.

Parlamentul ucrainean ar trebui să-l numească oficial și să-l demită pe Denys Șmihal, care a ocupat funcția de ministru al apărării și, de asemenea, de prim-ministru în guvernul lui Zelenski în timpul războiului. Zelenski i-a oferit lui Șmihal să devină noul ministru al energiei și viceprim-ministru.

Oficialul ucrainean citat mai sus a lăudat performanța SBU sub conducerea lui Maliuk. „Nicio altă structură de securitate nu are în prezent astfel de rezultate precum SBU. De ce să schimbăm?”, a spus oficialul. „Kremlinul va deschide șampania dacă Maliuk este demis din funcție.”