Un poliţist salvează viaţa unui bărbat care risca să fie călcat de un tren, în India

Operaţiunea de salvare a avut loc vineri în jurul orei 11.30, în gara din Dahisar, India, şi a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate pe peron.

Imaginile surprind un bărbat în vârstă care a sărit de pe peron pe liniile de cale ferată, pentru a prinde trenul local care mergea la Khar. Când vrea să urce pe platformă, pantoful îi sare din piciorul stâng şi bărbatul se întoarce pe șină pentru a se încălța.

Video: A GRP constable saves life of a 60-year-old man at #Dahisar railway station in #Mumbai on Friday. (ANI) pic.twitter.com/TP12avtH6g