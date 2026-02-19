Polonia a depăşit pragul de 1 milion de oameni care deţin legal arme de foc. Civilii s-ar înarma de teama unui conflict cu Rusia

Numărul armelor de foc deținute legal în Polonia a depășit pentru prima dată pragul de 1 milion, conform datelor prezentate de poliția poloneză şi preluate de Euronews.com, după ce autorităţile din această ţară au emis un număr record de 50.700 de permise de port-arme în 2025. Civilii s-ar înarma de teama unui conflict cu Rusia, iar poligoanele de tir au raportat o creștere bruscă a numărului de vizitatori.

Numărul permiselor active a ajuns la 411.769 până la sfârșitul anului trecut, mai mult decât dublu față de cele 192.819 înregistrate în 2015. Numărul armelor aflate în posesia civililor a urcat la 1.037.778, o creștere de peste 107.000 față de 2024.

Permisele de colecționar au reprezentat cele mai multe cereri în 2025, cu 21.071 de decizii. Permisele sportive s-au clasat pe locul al doilea cu 17.601, urmate de 7.254 de permise pentru protecție personală.

Creșterea numărului de deținători a început în 2022, când au fost emise 37.402 permise noi, comparativ cu 19.939 în anul precedent. Poligoanele de tragere poloneze au raportat o creștere bruscă a numărului de vizitatori în săptămânile de după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie aceluiași an.

În ciuda creșterii, Polonia are aproximativ 2,5 arme de foc la 100 de locuitori, cea mai mică rată din UE, conform datelor din 2017 din Studiul privind armele mici. Finlanda conduce blocul comunitar cu 32,4 arme la 100 de locuitori, urmată de Austria cu 30 și Cipru cu 29,1.

Polonezii s-ar teme de Rusia

Specialiştii din această ţară cred că polonezii se înarmează de teama unui conflict cu Rusia.

Polonia 2050, un partid de centru din coaliția de guvernare, a depus un proiect de lege în octombrie 2025 care impune examene medicale și psihologice regulate obligatorii pentru toți deținătorii de permise de port-armă, inclusiv vânătorii.

Conform propunerii, persoanele cu vârsta de până la 70 de ani ar prezenta certificate la fiecare 5 ani pentru a-și menține permisele valabile, în timp ce cele peste 70 de ani ar face acest lucru la fiecare doi ani. Colecționarii și reconstituitorii istorici ale căror arme nu reprezintă o amenințare directă ar fi scutiți.

Comunitatea vânătorilor s-a opus măsurii, iar o inițiativă similară anterioară care afectează doar vânătorii a fost respinsă de parlament la primă lectură. Consultarea publică privind proiectul rămâne deschisă, permițând oricărui cetățean să își exprime opiniile.