Polonia cumpără trei sumbarine suedeze Saab A26 cu 4,83 miliarde de dolari

2 minute de citit Publicat la 14:41 30 Iun 2026 Modificat la 14:41 30 Iun 2026

Submarinul A26 a fost proiectat să opereze în condițiile dificile ale Mării Baltice, punând accent pe stealth și capacitatea de a rămâne nedetectat. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/GettyImages

Compania suedeză de apărare Saab a anunțat pe 29 iunie că a semnat un contract de 4,83 miliarde de dolari cu Polonia pentru furnizarea a trei submarine A26, în contextul în care Polonia și Suedia își aprofundează cooperarea în domeniul apărării în cadrul Pactului Mării Baltice, scrie The Kyiv Independent.

„Suntem profund onorați că Polonia a ales submarinele Saab pentru a-și consolida capacitățile de apărare și a consolida parteneriatul strategic dintre cele două națiuni ale noastre. Cele trei submarine A26 îndeplinesc cerințele actuale și viitoare ale Poloniei în materie de apărare și vor juca un rol esențial în consolidarea securității în regiunea Mării Baltice”, a declarat președintele și directorul general al Saab, Micael Johansson.

Potrivit Saab, submarinul A26 a fost proiectat să opereze în condițiile dificile ale Mării Baltice, punând accent pe stealth și capacitatea de a rămâne nedetectat. Contractul include, de asemenea, un pachet de arme, precum și instruire și asistență, livrările finale fiind programate pentru 2038.

Achiziția Poloniei are loc în contextul în care țările europene continuă să își extindă capacitățile de apărare ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia . Securitatea în Marea Baltică a devenit o prioritate din ce în ce mai importantă, deoarece incidentele din spațiul aerian și maritim au devenit mai frecvente în timpul războiului.

Pe lângă acordul privind submarinele, Polonia și Suedia au convenit să aprofundeze cooperarea bilaterală în domeniul securității și apărării în regiunea Mării Baltice prin lansarea Pactului Mării Baltice.

Conform unei declarații a guvernului suedez, cele două țări sunt „părți interesate cheie în consolidarea securității și stabilității în regiunea Mării Baltice”, unite de valori comune, interese de securitate comune și rolurile lor de aliați NATO și state membre ale Uniunii Europene.

Declarația a descris pactul ca un răspuns la nevoia tot mai mare de coordonare politică mai strânsă, o cooperare militară mai puternică și o integrare mai profundă între industria de apărare și industria defensivă pentru a consolida descurajarea, apărarea și pregătirea regională.

De asemenea, a identificat Rusia drept principala amenințare pe termen lung la adresa securității ambelor țări și a regiunii Mării Baltice.

„Prin eforturi comune și o cooperare strânsă cu partenerii și aliații internaționali, suntem pregătiți să conducem inițiative regionale care vizează constrângerea Rusiei și limitarea spațiului său pentru acțiuni maligne”, se arată în declarație.

„Bazându-ne pe atuurile noastre combinate în materie de politică, securitate și apărare, suntem bine poziționați pentru a consolida securitatea regiunii Mării Baltice în fața întregului spectru de provocări.”