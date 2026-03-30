Polonia plafonează preţurile la benzină și motorină. TVA și accizele la carburanți se reduc. Cât va costa un litru de combustibil

Polonia va stabili de marţi un preţ maxim la benzina fără plumb de 95 de 6,16 zloţi (1,65 dolari) pe litru, a anunţat Ministerul Energiei, în condiţiile în care autorităţile de la Varşovia încep implementarea plafonării preţurilor la combustibili, care se stabilesc zilnic, transmit Reuters şi site-ul tvpworld.com, citate de Agerpres.

De asemenea, preţ motorinei va fi plafonat la 7,60 zloţi (1,91 dolari) pe litru, iar la benzina de calitate superioară preţul maxim va fi de 6,76 zloţi (1,70 dolari) pe litru.

Joi, premierul polonez Donald Tusk a anunţat o serie de măsuri menite să reducă preţurile combustibililor, pe fondul creşterii costurilor cu energia, în urma războiului din Iran.

Polonia scade TVA la combustibil

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est (CEE), va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Preţurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloţi (0,32 dolari) pe litru la toate tipurile de combustibili, a declarat Tusk la o conferinţă de presă.

Acesta a adăugat că Guvernul va introduce un preţ maxim la combustibil, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

În plus, Executivul ar putea impune o taxă excepţională pe profiturile companiilor petroliere, a informat premierul.

De asemenea, ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a anunţat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi (242,88 milioane dolari) pe lună, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloţi pe lună.