Polonia se confruntă cu o serie de alarme false de incendiu sau alte amenințări, anunță Tusk

Publicat la 11:09 24 Mai 2026 Modificat la 11:18 24 Mai 2026

Polonia se confruntă cu o serie de alarme false de incendiu sau alte amenințări, între care una a avut loc sâmbătă la un apartament din Gdansk aparținând unui membru de familie al președintelui Karol Nawrocki, a declarat prim-ministrul polonez, Donald Tusk, informează duminică Reuters, potrivit Agerpres.

Donald Tusk a ținut o ședință a Centrului de Securitate al Guvernului duminică dimineață după incident, despre care a spus că face parte dintr-o serie recentă de astfel de apeluri false.

În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, Ministerul de Interne a declarat că un centru de notificare de urgență a primit o informare privind un incendiu la un apartament. Serviciile au fost trimise la fața locului, iar pompierii au decis să intre cu forța în apartamentul aparținând unui membru al familiei lui Nawrocki.

"Apartamentul a fost inspectat și nu a fost constatat niciun pericol de incendiu sau persoane rănite, deoarece spațiul era gol. Având în vedere situația, poliția desfășoară o anchetă pentru a identifica autorii", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Tusk a numit incidentul "o nouă provocare telefonică' și a spus că, deși pompierii 'au reacționat corect', procedurile de identificare a unor astfel de alarme false trebuie revizuite, iar autorii trebuie identificați cât mai curând posibil.

"Acțiunile provocatorilor vizează securitatea națională. A tuturor. Vom folosi toate metodele disponibile pentru a identifica și prinde sabotorii, indiferent de unde vin sau cine îi direcționează", a scris premierul polonez pe platforma de socializare X.