Polonia se pregătește de război. Guvernul va instrui 100 000 de militari voluntari pe an și face registrul adăposturilor din țară

Polonia se teme de un război al Rusiei cu NATO. Foto: Getty

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marţi că guvernul său doreşte să lanseze un nou program pentru a oferi pregătire militară voluntară începând de anul viitor, cu obiectivul de a instrui 100.000 de voluntari în 2027, în timp ce Ministerul de Interne a prezentat un proiect de actualizare a registrului adăposturilor din întreaga ţară şi de a introduce obligaţia ca toate clădirile publice să fie prevăzute cu un adăpost, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.



"Cel mai important lucru pentru noi este ca orice persoană interesată să poată participa la o astfel de instruire până în 2026. Este o sarcină dificilă, dar ştiu că este realizabilă", a spus Tusk înaintea unei şedinţe de guvern.



"În 2027 vom atinge capacitatea de a pregăti 100.000 de voluntari pe an (...) În afara armatei profesioniste şi a Forţei de Apărare Teritoriale, trebuie să construim de facto o armată de rezervişti, iar acţiunile noastre vor servi acestui scop", a indicat premierul liberal polonez.



El a anunţat săptămâna trecută că doreşte să pună în aplicare până la sfârşitul anului un sistem de instrucţie militară pentru fiecare bărbat, ca pregătire pentru cazul unui război, şi să retragă Polonia din tratatele internaţionale de interzicere a minelor antipersonal şi a muniţiilor cu dispersie, pentru a creşte capacităţile de apărare ale ţării în contextul războiului din Ucraina.



Într-o declaraţie acordată presei joia trecută Bruxelles, unde a avut loc un summit european, premierul polonez a pledat pentru "reluarea cursei înarmării" în faţa Rusiei, susţinând că Europa poate să câştige această confruntare. "Europa trebuie să accepte această provocare, această cursă a înarmării. Şi trebuie să o câştige", a indicat el. "Europa ca un întreg este cu adevărat capabilă să câştige orice confruntare militară, financiară sau economică cu Rusia. Noi suntem pur şi simplu mai puternici", a susţinut Donald Tusk.



Mai mult, el a cerut creşterea bugetului Apărării la 5% din PIB, aşa cum doreşte preşedintele american Donald Trump, idee considerată nerealistă şi nesustenabilă economic de majoritatea europenilor, cu excepţia celor trei state baltice foste republici sovietice care se tem în continuare de Rusia. Polonia are deja un buget al Apărării mai mult decât dublu faţă de angajamentul de 2% din PIB asumat în cadrul NATO, alocând anul trecut Apărării 4,1% din PIB, iar anul acesta 4,7% din PIB, lansându-se într-un program costisitor de înarmare.



În cadrul acţiunilor de pregătire pentru un eventual război se înscrie şi o decizie anunţată marţi de Ministerul de Interne polonez pentru efectuarea unui inventar al adăposturilor subterane, împreună cu o dispoziţie ca fiecare clădire publică având o suprafaţă de peste 2.500 de metri pătraţi şi unde se află cel puţin o sută de persoane să dispună de un astfel de adăpost, cu o capacitate de minim 50 de persoane.



În aprilie 2023, Corpul Naţional de Pompieri din Polonia a întocmit, la solicitarea Ministerului Apărării, un inventar al tuturor adăposturilor din ţară, care a identificat spaţiu pentru aproximativ 300.000 de persoane în adăposturi antiaeriene, plus adăposturi parţial protejate pentru 1,1 milioane de persoane şi a atribuit cetăţenilor polonezi "locuri temporare de refugiu". Aceştia pot folosi o aplicaţie de telefon mobil pentru a afla unde ar trebui să meargă în caz de război sau de urgenţă.



Totuşi, un audit ulterior a pus la îndoială fiabilitatea acestor date care creează o "falsă senzaţie de securitate", inventarul din 2023 considerând adăposturi inclusiv spaţii precum curţi interioare, garaje private sau oficii ale poştei.