Poluare cu păcură pe plajele de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Sunt suspiciuni că de vină este "flota-fantomă" a Rusiei

Poluare cu păcură pe plajele de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. FOTO Ministerul Mediului din Bulgaria

Noi situații de poluare sunt raportate pe plajele de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, în zone cuprinse între Rezovo, Sinemorets, Lozenets, Arkutino și Kamchia, scrie Novinite.

Deși autoritățile susțin că substanțele provin, cel mai probabil, din depuneri mai vechi, dislocate de valurile puternice, experții de mediu cer o anchetă mai amplă privind posibilele surse ale poluării, inclusiv de la "flotă-fantomă" a Rusiei, scrie Elitsa Simeonova, de la publicația bulgară svobodnatochka.bg.

Potrivit investigației publicației, localnicii au semnalat pentru prima dată cantități mari de reziduuri negre și lipicioase pe plaje în jurul datei de 18 iunie. Voluntara locală Iva Yancheva a declarat că poluarea era extinsă pe plajele Silistar și Veleka, din apropiere de Sinemorets, și că aceasta continuă să reapară, în ciuda acțiunilor de curățare.

"Acum două zile am făcut curățenie aici, iar aseară marea a adus din nou reziduuri la țărm", a spus aceasta pentru svobodnatochka.bg.

Ministerul Mediului și Apelor a confirmat zeci de sesizări privind poluarea, iar controalele au identificat granule de păcură și reziduuri petroliere pe mai multe plaje. Municipalitățile și concesionarii au fost instruiți să curețe zonele afectate.

Potrivit Administrației Maritime, în prezent nu există poluare activă pe mare. Oficialii consideră că materialul este format din "depuneri vechi de produse petroliere și deșeuri", ridicate de pe fundul mării de valurile și vânturile puternice, înainte de a fi aduse la țărm. Autoritățile spun că, deoarece poluarea nu este recentă, în acest moment este "obiectiv imposibil" să fie identificată sursa responsabilă.

Organizațiile de mediu rămân însă sceptice. Hristo Panchev, de la Greenpeace Bulgaria, a declarat pentru presa bulgară că explicația autorităților lasă fără răspuns întrebări importante.

"Dacă poluarea este veche, când s-a produs și de ce nu a fost identificată la timp?", a întrebat acesta.

Potrivit lui Panchev, posibilele surse includ nave care deversează ilegal deșeuri în mare și petroliere din "flota-fantomă" a Rusiei. Experții Greenpeace analizează imagini din satelit care arată mai multe pete întunecate suspecte în Marea Neagră, inclusiv zone din apropierea petrolierului sancționat Kairos, care se află în continuare în apropierea coastelor Bulgariei, după ce a fost abandonat la sfârșitul anului 2025.

Panchev a subliniat că imaginile din satelit nu sunt suficiente și a cerut teste chimice asupra poluării, precum și controale asupra navelor care operează în zonă.