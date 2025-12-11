Portugalia este blocată total astăzi. Pentru prima dată după 12 ani, cele două mari sindicate din ţară au declanşat greva generală

CGTP a condamnat pachetul ca fiind „un atac asupra drepturilor tuturor lucrătorilor, în special ale femeilor și tinerilor”. Foto: Profimedia Images

Sindicatele din Portugalia au decretat o grevă generală joi, după ce guvernul a adoptat un pachet de reformă a muncii extrem de controversat, care taie din drepturile muncitorilor. Protestele vor afecta transporturile, zborurile, spitalele, școlile și alte servicii publice, relatează BBC. În timp ce premierul susține că proiectul de lege va aduce salarii mai bune lucrătorilor, sindicatele afirmă că măsuri precum permiterea angajatorilor de a prelungi la nesfârșit contractele temporare sunt în detrimentul muncitorilor și exclusiv în avantajul angajatorilor.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie în Portugalia în ziua grevei.

Ultima dată când CGTP, cea mai mare federație sindicală din Portugalia, și, în general, mai puțin militantul UGT, o confederaţie sindicală naţională, și-au unit forțele a fost în timpul crizei datoriilor din zona euro, în 2013, când o „troică” de instituții internaționale a cerut reduceri de salarii și pensii ca parte a pachetului de salvare pentru Portugalia.

La doisprezece ani distanță, economia Portugaliei a devenit în ultimele luni cea cu cea mai rapidă creștere din zona euro, dar prim-ministrul Luís Montenegro spune că este în continuare necesar să fie abordate „rigiditățile” de pe piața muncii „pentru ca firmele să poată fi mai profitabile, iar lucrătorii să aibă salarii mai bune” ca rezultat.

„Nu voi renunța la ambiția de a avea o țară în avangardă, în fruntea Europei”, a spus el în ajunul grevei.

O reformă a muncii controversată

Totuși, se pare că Montenegro a fost luat prin surprindere de intensitatea opoziției față de planurile guvernului său minoritar de centru-dreapta: unul dintre deputații săi social-democrați este membru în conducerea UGT și chiar și el a votat pentru grevă.

Prim-ministrul a ajustat câteva dintre propuneri după ce a convocat federația la discuții la sfârșitul lunii trecute, dar în mod clar nu a fost suficient.

Printre cele mai controversate dintre cele peste 100 de propuneri se numără:

permiterea angajatorilor să prelungească la nesfârșit contractele temporare;

ridicarea interdicției de a concedia lucrători și de a-i reangaja imediat, indirect, prin externalizare;

eliminarea obligației de a reintegra angajații concediați în mod nejustificat;

Tinerii portughezi în jur de 20 de ani sunt cei mai vulnerabili la aceste schimbări, iar opiniile sunt destul de împărțite.

Diogo Brito, care lucrează ca însoțitor de zbor, dar are prieteni care lucrează ocazional în turism, susține dreptul la grevă, dar sprijină pachetul de măsuri: „Trebuie făcut. Trebuie să ajungem din urmă țările mai bogate, iar cu aceste măsuri cred că putem evolua mai mult.”

Dar fotograful independent Eduardo Ferreira spune că știe mulți oameni care deja nu pot găsi locuri de muncă stabile și este bucuros să vadă sindicatele unite într-un „moment critic” pentru Portugalia: „Lucrurile au fost grele încă de la troică, iar lucrătorii nu au reacționat până acum.”

CGTP a condamnat pachetul ca fiind „un atac asupra drepturilor tuturor lucrătorilor, în special ale femeilor și tinerilor”, în timp ce UGT îl numește „atât de lipsit de măsură, într-un context de creștere economică, stabilitate financiară și o piață a muncii puternică, încât… reflectă un bias clar în favoarea angajatorilor”.

UGT se plânge, de asemenea, că discuțiile formale dintre sindicate, guvern și mediul de afaceri au fost „dezechilibrate, restrictive și dăunătoare pentru lucrători”.

Coaliția de guvernare condusă de Montenegro nu are majoritate în Parlament și caută sprijin pentru proiectul de lege nu doar din partea micii formațiuni de piață liberă Inițiativa Liberală (IL), ci și din partea partidului de extremă dreapta Chega, care, de la alegerile generale din mai, este al doilea cel mai mare partid.

Liderul acestuia, André Ventura, și-a exprimat reținerile în privința modului în care unele măsuri ar putea afecta viața de familie, dar pare deschis negocierilor.

Înainte de alegeri, Montenegro exclusese orice acord cu Chega, iar sindicatele și al treilea partid ca mărime, socialiștii, spun că prim-ministrul „și-a dat arama pe față”.

Socialiștii avertizează că Guvernul vrea să modifice Constituția

Ei avertizează, de asemenea, că politicienii de dreapta vor să modifice Constituția Portugaliei din 1976 pentru a relaxa garanțiile privind angajarea, considerate printre cele mai puternice din Europa.

Problema a devenit și un punct de dispută în campania pentru alegerile prezidențiale din ianuarie, mai mulți candidați argumentând că proiectul de reformă a legislației muncii încalcă Constituția Portugaliei.

În sistemul „semi-prezidențial” al Portugaliei, șeful statului poate refuza semnarea proiectelor de lege aprobate de Parlament. Acestea pot fi trimise la Curtea Constituțională pentru verificare sau președintele poate exercita dreptul de veto, care, deși poate fi respins de o majoritate a deputaților, întârzie procesul, asigurând discuții suplimentare.

Având în vedere că guvernul dorește să revizuiască o mare parte din codul muncii, un astfel de control ar putea alimenta neliniștea electoratului cu privire la radicalismul său, mai ales că planurile nu se regăseau în manifestul electoral al coaliției.

Spre deosebire de multe greve de aici, ziua de acțiune de joi nu este limitată la sectorul public.

La cea mai mare fabrică din Portugalia, Autoeuropa, deținută de VW, la sud de Lisabona, aproape 1.000 de angajați au votat în unanimitate să o susțină săptămâna trecută.

„Cred că nu există lucrător în această țară neafectat de măsurile negative din această reformă.Trebuie să i se răspundă în mod adecvat”, a declarat secretarul general al UGT, Mário Mourão, după adunarea de la Autoeuropa.