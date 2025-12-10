Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. MAE anunță că e grevă generală

1 minut de citit Publicat la 09:20 10 Dec 2025 Modificat la 09:20 10 Dec 2025

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Portugheză că la data de 11 decembrie, în intervalul orar 00:01 - 24:00, va avea loc o grevă generală la nivel naţional, care va afecta în special sectorul public - administraţia, educaţia, sănătatea şi transporturile.

Potrivit MAE, se estimează că sectorul transporturi (aerian, feroviar, maritim, transportul public local etc.) va fi cel mai puternic afectat.

În acest context, este preconizată perturbarea circulaţiei mijloacelor de transport pe întreg teritoriul Republicii Portugheze, fiind posibile întârzieri semnificative sau anulări ale curselor aeriene, feroviare şi maritime. Totodată, se anticipează perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi, scrie Agerpres.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice în mod constant informaţiile actualizate publicate de companiile de transport, în special cele aeriene, şi să urmărească anunţurile oficiale ale autorităţilor portugheze.

Cetăţenii români afectaţi de această situaţie pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866. Apelurile către ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Pentru situaţii dificile, speciale sau de urgenţă, cetăţenii români pot contacta şi numărul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.