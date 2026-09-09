Poştaşii din Rusia vor purta şi arme anti-dronă. Aceşti angajaţi erau dotaţi deja cu pistoale și veste antiglonț

1 minut de citit Publicat la 08:13 09 Sep 2026 Modificat la 08:13 09 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Guvernul rus a autorizat angajații serviciului poștal federal să poarte arme antidronă, pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile pe întreg teritoriul țării, notează Moscow Times.

„Mijloace tehnice speciale pentru contracararea vehiculelor și aparatelor aeriene, subacvatice și de suprafață fără pilot, a vehiculelor terestre autonome și a altor sisteme automatizate fără pilot” au fost incluse pe o listă oficială de arme, muniții și echipamente speciale.

Un decret guvernamental din 2005 permite deja angajaților poștei să poarte pistoale de calibrul 9 mm, precum și dispozitive cu electroșocuri și veste antiglonț. Aceste arme sunt, de regulă, încredințate personalului de securitate care transportă numerar.

Decretul extins, semnat joia trecută de premierul Mihail Mișustin, nu precizează care dintre angajații Poștei Ruse vor primi armele antidronă.

Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone

Această extindere survine în urma unei intensificări a atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii rusești pe parcursul verii, vizând inclusiv rafinării de petrol, precum și depozite și centre logistice ale marilor retaileri online Wildberries și Ozon.

Se raportează că aceste atacuri au dus la o creștere de 560% a achizițiilor comerciale de sisteme de apărare antidronă în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Luna trecută, președintele Vladimir Putin a semnat un decret care permite statului să preia controlul asupra unor obiective de infrastructură critică, în cazul în care acestea sunt considerate insuficient protejate împotriva atacurilor ucrainene sau a altor amenințări.

Ulterior, Putin a susținut că decretul „nu are nicio legătură cu planuri de naționalizare” a proprietății private.