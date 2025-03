Poveste şocantă în Anglia. Părinţii unei eleve au fost arestaţi după ce s-au plâns pe WhatsApp despre şcoala la care fiica lor învaţă

Cei doi soţi au descris momentul în care șase ofițeri s-au prezentat la ei acasă ca fiind unul "inexplicabil". Sursa foto: Getty Images

Părinţii unei eleve din Anglia au fost arestaţi după ce s-au plâns pe WhatsApp despre şcoala la care fata lor cea mare învaţă. Povestea lor a stârnit multă revoltă şi, la scurt timp după investigaţia demarată de poliţişti, atât mama adolescentei, dar şi tatăl acesteia au fost lăsaţi în libertate. Un reprezentant al Poliţiei din Hertfordshire a transmis că "nu există dovezi suficiente pentru a continua ancheta", potrivit publicaţiei britanice The Independent.

Rosalind Levine, în vârstă de 46 de ani şi soţul ei, Maxie Allen, de 50 de ani, locuiesc în Borehamwood, un oraş aflat în comitatul Hertfordshire. Ei au fost arestaţi în ianuarie, chiar sub privirile mezinei lor, care are trei ani. Şase poliţişti le-au percheziționat casa şi, ulterior, cei doi soţi au fost interogaţi sub suspiciunea de hărțuire şi comunicare rău intenţionată cu personalul şcolii la care fata lor cea mare învaţă, dar şi cu unii dintre părinţi, au scris cei de la Sky News.

Conflictul a început după ce Maxie Allen a pus la îndoială procesul de numire a noului directorul al școlii primare Cowley Hill, iar acest lucru i-a adus acestuia interdicția de a mai păși pe terenul școlii și de a participa la evenimente, conform The Independent. Se pare că el şi soţia sa, Rosalind Levine, au trimis mai multe emailuri și au criticat personalul şcolii pe un grup de WhatsApp în care erau şi părinţi ai colegilor fiicei lor.

Oficialii instituţiei de învăţământ au acuzat că modul de comunicare al cuplului a fost unul exagerat şi perturbator pentru părinți, dar şi pentru membrii din consiliul de administrație.

Rosalind Levine şi soţul ei, Maxie Allen, au stat opt ore într-o celulă şi au declarat pentru jurnaliştii de la Sky News că "nu pot înţelege ce s-a întâmplat" şi au descris momentul în care șase ofițeri s-au prezentat acasă la ei ca fiind unul "inexplicabil".

Cuplul a mai spus că nu a fost lăsat să discute cu profesorii pe care îi are fiica lor cea mare, Sascha, despre starea de sănătate a acesteia. În vârstă de nouă ani, copila suferă de epilepsie și este neurodivergentă.

Reprezenanţii Poliţiei din Hertfordshire au confirmat că arestările au fost efectuate pe baza acuzațiilor de hărțuire și comunicare malițioasă. În timpul declaraţiilor, oamenii legii au mai transmis că "nu există dovezi suficiente pentru a se continua ancheta".