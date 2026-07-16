Prăbușire istorică a IBM. Compania a pierdut 67 de miliarde de dolari într-o singură zi, după o scrisoare a directorului general

3 minute de citit Publicat la 14:30 16 Iul 2026 Modificat la 14:30 16 Iul 2026

Acțiunile IBM au scăzut marți cu aproximativ 25%, cea mai mare pierdere înregistrată de companie într-o singură ședință bursieră în cei 115 ani de existență. FOTO: Getty Images

Acțiunile IBM au scăzut marți cu aproximativ 25%, cea mai mare pierdere înregistrată de companie într-o singură ședință bursieră în cei 115 ani de existență. Prăbușirea a venit după publicarea neașteptată a unor rezultate financiare preliminare sub estimări și a unei scrisori neobișnuit de directe adresate investitorilor de directorul general Arvind Krishna, scrie Fortune.

Șeful IBM a recunoscut că firma nu a reacționat suficient de repede la schimbarea priorităților clienților, care și-au direcționat o parte tot mai mare din bugetele pentru tehnologie către infrastructura necesară inteligenței artificiale.

„În acest trimestru am ezitat. Nu ne-am adaptat și nu ne-am mișcat suficient de repede, iar mai multe tranzacții importante nu au fost încheiate la termenele estimate”, a transmis Krishna în scrisoarea adresată investitorilor.

Scăderea de aproximativ 25% a șters aproape 67 de miliarde de dolari din valoarea de piață a IBM. Compania urmează să publice rezultatele financiare complete săptămâna viitoare.

Clienții au amânat achizițiile de la IBM

Arvind Krishna a indicat rezultate slabe în diviziile de software și infrastructură, pe fondul schimbării comportamentului clienților către finalul trimestrului.

Mai multe contracte importante, care ar fi trebuit încheiate în perioada raportată, au fost amânate pentru trimestrele următoare. Clienții și-au direcționat investițiile către alte tipuri de infrastructură, în special servere, sisteme de stocare și memorii necesare proiectelor de inteligență artificială.

Holger Mueller, vicepreședinte și analist principal la Constellation Research, spune că întreprinderile își mută bugetele către „alte platforme”, în timp ce modernizarea și cumpărarea mainframe-urilor, sisteme esențiale pentru afacerea IBM, sunt amânate.

„Este o situație rară, deoarece vorbim despre infrastructură critică”, a explicat Mueller. În opinia sa, schimbarea arată cât de puternic atrage inteligența artificială investițiile companiilor.

IBM pierde atât din vânzările de echipamente, cât și din software

Amânarea achizițiilor are efecte mai largi asupra afacerii IBM. Vânzarea unui mainframe aduce, de regulă, și venituri din programele necesare pentru utilizarea acestuia.

„Impactul asupra IBM este dublu. Pe de o parte, sunt afectate echipamentele și infrastructura. Pe de altă parte, este lovită și activitatea de software, deoarece vânzările de mainframe-uri generează, în mod obișnuit, venituri directe din software”, a explicat Mueller.

Situația arată o schimbare mai amplă în modul în care companiile își împart bugetele pentru tehnologie.

Shay Boloor, strateg-șef de piață la Futurum, consideră că întârzierile reflectă atât modificarea priorităților clienților, cât și problemele IBM în executarea propriei strategii.

Companiile au grăbit achizițiile de servere, sisteme de stocare și memorii, temându-se de viitoare scumpiri. În același timp, au amânat proiectele pe care nu le consideră urgente. „Companiile acordă prioritate echipamentelor disponibile în cantități limitate și amână proiectele despre care cred că mai pot aștepta. Presiunea se resimte cel mai puternic în consultanță, proiectele de transformare și infrastructura mai veche”, a declarat Boloor.

IBM poate câștiga, dar poate și pierde din dezvoltarea inteligenței artificiale

IBM este prinsă între cele două direcții ale acestei schimbări. Serviciile sale de cloud hibrid pot beneficia de extinderea utilizării inteligenței artificiale. Pe termen scurt, mainframe-urile și serviciile bazate pe proiecte sunt însă supuse unei presiuni mai mari.

Patrick Moorhead, director general și analist-șef la Moor Insights & Strategy, spune că firmele sunt afectate de creșterea costurilor proiectelor de inteligență artificială.

„Bugetele pentru tehnologie cresc, dar prețurile cresc mai repede decât bugetele. Prin urmare, companiile trebuie să reducă alte cheltuieli pentru a acoperi aceste costuri”, a explicat Moorhead.

De când a preluat conducerea IBM, în 2020, Arvind Krishna a încercat să repoziționeze compania în jurul inteligenței artificiale și al serviciilor de cloud hibrid. Obiectivul său este modernizarea IBM și creșterea competitivității pe o piață tehnologică aflată într-o schimbare rapidă.

Analiștii consideră însă că problemele actuale ar putea fi temporare, deoarece sistemele furnizate de IBM sunt esențiale pentru funcționarea multor companii și nu pot fi amânate la nesfârșit.

„Vestea bună pentru IBM este că tehnologia sa este strategică. Achizițiile nu pot fi amânate pentru perioade foarte lungi, astfel că afacerea își va reveni”, a afirmat Moorhead.