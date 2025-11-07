Presa turcă: Oana Țoiu a declarat, la Ankara, că România susține integrarea europeană a Turciei, în contradicție cu poziția UE

„În circumstanțele actuale, în ciuda aspirațiilor democratice și pro-europene ale unei mari părți a societății turce, procesul de aderare a Turciei la UE nu poate fi reluat”, spuneau deputații europeni în luna mai. Raportul a fost adoptat, atunci, cu 367 de voturi pentru, 74 împotrivă și 188 de abțineri.

Guvernul turc nu a reușit să abordeze deficiențele democratice fundamentale, se arată în raport, subliniind trecerea tot mai mare din cadrul UE către „un cadru diferit pentru relație, care ar putea veni în detrimentul procesului de aderare”. Parlamentul îndeamnă guvernul turc, instituțiile UE și statele membre ale UE să continue să lucreze în direcția unui parteneriat mai strâns, mai dinamic și mai strategic, cu accent deosebit pe acțiunile climatice, securitatea energetică, cooperarea în combaterea terorismului și stabilitatea regională.

Deputații europeni sunt profund îngrijorați de deteriorarea continuă a standardelor democratice din Turcia și de suprimarea neîncetată a vocilor critice. Aceștia condamnă reprimarea dură a recentelor proteste pașnice în masă și urmărirea penală a sutelor de protestatari prin procese în masă, grăbite, fără nicio dovadă de infracțiuni penale. De asemenea, deputații europeni consideră că atacurile împotriva primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, reprezintă o mișcare motivată politic, menită să împiedice un contracandidat legitim să candideze la următoarele alegeri. Prin aceste acțiuni, actualele autorități turce împing țara și mai mult către un model complet autoritar.

Apartenența la UE este condiționată de îndeplinirea unor criterii specifice de aderare, cum ar fi instituții stabile care să garanteze democrația, statul de drept, drepturile omului, respectarea și protejarea minorităților, relații de bună vecinătate, respectarea dreptului internațional și alinierea la politica externă și de securitate comună a UE. Acestea sunt criterii absolute, nu chestiuni supuse unor considerații strategice tranzacționale sau negocieri, se arată în raport.

Deputații europeni condamnă, de asemenea, recenta vizită ilegală a președintelui Erdoğan în zonele ocupate ale Republicii Cipru și „declarațiile sale provocatoare” ca fiind o acțiune unilaterală și echivalentă cu o intervenție directă ilegitimă împotriva intereselor comunităților cipriote greco-turco-cipriote.

Aceștia precizează că aspirațiile democratice și pro-europene ale majorității societății turce, în special ale tinerilor turci, reprezintă un motiv major pentru menținerea procesului de aderare a Turciei, chiar dacă acesta este înghețat.