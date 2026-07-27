Presa ucraineană critică Polonia pentru că nu s-a ținut de promisiuni: „Scutul de 700 km contra Rusiei e doar o fortificație de 10 km”

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Presa din Ucraina a criticat Polonia pentru lentoarea cu care construiește „scutul estic”, o centură de fortificații de 700 de kilometri menită să fie principala apărare contra Rusiei. Euromaidan Press scrie că Polonia lucrează la proiect din octombrie 2024, dar până acum au fost construite doar aproximativ zece kilometri de fortificații liniare propriu-zise, iar situația ar fi și mai gravă în țările baltice.

Euromaidan Press îl citează pe Clement Molin, analistului de informații din surse deschise. Acesta a evaluat lucrările din Polonia și cele trei țări baltice, în timp ce contul polonez Sluzby i Obywatel a analizat separat un sector fortificat din apropierea frontierei Poloniei cu Rusia.

Lucrările examinate de Molin rămân fragmentare și lipsite de profunzime. Analistul a descris Lituania drept țara cea mai expusă riscului și, în același timp, cea mai slab fortificată.

Ce arată imaginile din satelit

Molin și-a publicat pe Twitter analiza privind Polonia și statele baltice, iar contul polonez Sluzby i Obywatel a pus separat sub semnul întrebării amplasarea unui sector fortificat polonez vizibil pe Google Maps.

De-a lungul frontierei de 210 kilometri dintre Polonia și Kaliningrad, exclava puternic militarizată a Rusiei, fortificațiile apar în doar patru zone, potrivit lui Molin. Cea mai lungă dintre acestea se întinde pe aproximativ doi kilometri.

Lucrările vizibile includ un șanț antitanc discontinuu și unul sau două rânduri de „dinți de dragon”, blocuri din beton destinate opririi vehiculelor blindate. Niciunul dintre aceste obstacole nu formează o linie continuă.

Year 5 of the Russian ?? invasion of Ukraine ??, let's check how the NATO countries bordering Russia/Belarus are fortifying :



POLAND ?? : Despite many announcements and many videos of fortification work ongoing, only a very small part of the border with Kaliningrad is being… https://t.co/Se7SzTs4i0 pic.twitter.com/CVGhbJiFSi — Clément Molin (@clement_molin) July 24, 2026

Șanțurile se opresc ori de câte ori ajung la marginea unei păduri. Molin a scris că buncărele și tranșeele sunt amplasate în câmp deschis, că majoritatea drumurilor importante nu au fost pregătite pentru apărare și că se poate observa foarte puțină sârmă ghimpată.

Cercetătorul a afirmat că, de-a lungul frontierei cu Belarus, a putut identifica în zonele deschise doar barierele ridicate împotriva migranților, fără să observe lucrări importante suplimentare de consolidare.

În aceeași evaluare, Molin a apreciat că Finlanda a făcut pregătiri solide, în ciuda aderării sale recente la NATO. În cazul Norvegiei, el a scris că nu există „nimic deosebit de remarcat”.

În apropierea satului polonez Rutka, tranșeele au fost săpate la numai 300 de metri de gardul de frontieră.

Publicația ucraineană Militarnyi a scris că pozițiile amplasate atât de aproape de graniță ar rămâne permanent sub observație și sub controlul dronelor, în timp ce Sluzby i Obywatel a afirmat că unitățile care le-ar apăra ar fi supuse unui foc concentrat încă de la începutul luptelor.

Sluzby i Obywatel a comparat lucrările cu poziția istorică Mlawa, construită la o distanță de cinci până la 15 kilometri de frontieră. Această amplasare le oferea trupelor timpul necesar pentru a ocupa pozițiile defensive după declanșarea unei invazii.

Autorii analizei au mai remarcat că asemenea bariere de frontieră pot fi ocolite sau atacate din flanc, iar Militarnyi a scris că amplasarea lor nu canalizează întotdeauna înaintarea inamicului.

Sluzby i Obywatel a pus sub semnul întrebării utilitatea construirii fortificațiilor atât de aproape de gard. Potrivit contului, pozițiile amplasate la câțiva kilometri în spate, pe un teren mai favorabil, ar obliga Rusia să își desfășoare forțele și să își dezvăluie intențiile înainte de atac.

Statele baltice

Coridorul Suwałki este o fâșie de 65 de kilometri de-a lungul frontierei dintre Polonia și Lituania, situată între Kaliningrad și Belarus. Acesta reprezintă singura legătură terestră a NATO cu statele baltice.

Pierderea coridorului le-ar izola pe cale terestră, lăsându-le să depindă de rute maritime și aeriene expuse rachetelor rusești.

Molin a descris Lituania drept țara cea mai expusă, deoarece se învecinează atât cu Kaliningradul, cât și cu Belarusul și se află lângă Coridorul Suwalki. Cu toate acestea, este țara care a construit cele mai puține fortificații.

În ciuda existenței unui plan oficial, Molin a afirmat că nu a identificat în imaginile analizate poziții defensive pregătite sau lucrări care să acopere drumurile importante. Lituania construiește, însă, infrastructură rutieră pentru a permite accesul către zonele izolate de la frontiera sa estică.

Potrivit lui Molin, nivelul actual de fortificare al Estoniei este foarte redus, în condițiile în care amenințarea din zona orașului Narva persistă. Lucrările propriu-zise de construcție nu au început încă.

Letonia a avansat mai mult decât cele două țări vecine. Echipele au început să instaleze „dinți de dragon” și să curețe o fâșie de teren pentru amenajarea unei linii defensive, beneficiind de pădurile întinse de la frontieră și de o profunzime strategică mai mare. Și în acest caz, lucrările rămân fragmentare.

„Scutul Estic”

Polonia a început în octombrie 2024 construirea sistemului de fortificații „Scutul Estic” de-a lungul frontierelor cu Rusia și Belarus.

Sistemul ar trebui să acopere aproape 700 de kilometri. Între 400 și 500 de kilometri ar urma să fie protejați prin diferite tipuri de fortificații, iar restul prin bariere naturale.

Planul prevede crearea unei rețele coerente de obstacole genistice și depozite pe terenurile desemnate. Guvernul intenționează să investească aproximativ 2,3 miliarde de euro, iar lucrările ar trebui finalizate în 2028.

Din octombrie 2024 până la jumătatea lunii iulie 2026, Polonia ar fi construit 61 de kilometri de linii defensive în cadrul programului. Dintre aceștia, doar aproximativ zece kilometri reprezintă fortificații liniare propriu-zise.