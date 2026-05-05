Preşedinta Bulgariei i-a încredinţat lui Rumen Radev mandatul de formare a guvernului

Publicat la 20:11 05 Mai 2026

Rumen Radev, liderul coaliției de trei partide "Bulgaria progresistă", și Iliana Iotova, preşedinta Bulgariei, ies din clădirea prezidențială din Sofia, Bulgaria. Sursa foto: Hepta

Preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, a anunţat marţi că va încredinţa mandatul de formare a unui nou guvern partidului Bulgaria Progresistă (PB), formaţiunea fostului preşedinte bulgar Rumen Radev, care a câştigat detaşat alegerile parlamentare anticipate luna trecută, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

"Voi încredinţa mandatul de a forma un guvern pe 7 mai", a declarat preşedinta Iotova, adăugând că a primit asigurări că partidul lui Radev va fi pregătit cu o propunere concretă de cabinet, astfel încât Parlamentul să confirme noul guvern pe 8 mai.

Formaţiunea Bulgaria Progresistă, partidul creat recent de Radev şi care, contrar numelui său, este unul mai degrabă naţionalist şi eurosceptic, a obţinut 44,6% din voturi şi 130 din cele 240 de mandate parlamentare la alegerile anticipate din 19 aprilie, prin urmare poate guverna fără un partener de coaliţie, punând astfel capăt unei perioade de instabilitate politică ce a dus la desfăşurarea a opt alegeri parlamentare în cinci ani.

Partidul Bulgaria Progresistă a anunţat deja că Radev va fi candidatul său pentru funcţia de prim-ministru.

Succesul său electoral a fost un vot de protest împotriva corupţiei elitelor şi a inflaţiei, precum şi o sancţiune a partidelor tradiţionale care au ţinut Bulgaria într-o criză perpetuă din anul 2021.