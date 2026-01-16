Președintele demis al Coreei de Sud, după ce a decretat legea marțială, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare

Cea mai gravă acuzație este insurecția, pentru care procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Foto: Getty Images

Președintele demis al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu executare, pentru pentru abuz de putere, obstrucționarea justiției și falsificarea de documente, în legătură cu tentativa sa eșuată de a institui legea marțială în 2024. Este primul verdict din cele patru care sunt așteptate în cazul fostului șef de stat. Yoon Suk Yeol și-a susținut nevinovăția pe tot parcursul procesului, relatează BBC.

Yoon Suk Yeol este judecat în patru procese distincte, după ce a emis decretul său șocant privind legea marțială. Deși măsura a fost de scurtă durată, ea a declanșat tulburări la nivel național, provocând proteste, în timp ce parlamentarii s-au grăbit să ajungă la Adunarea Națională pentru a anula decizia lui Yoon.

Prima sentință: 5 ani de închisoare

Acțiunile lui Yoon au „aruncat țara într-o criză politică”, a declarat un judecător vineri, menționând că Yoon a „arătat în mod constant lipsă de remușcare”.

Sentința de vineri oferă indicii despre cum ar putea decurge restul proceselor lui Yoon. Șirul de acuzații împotriva sa variază de la abuz de putere până la încălcări ale legislației electorale.

Cea mai gravă acuzație este insurecția, pentru care procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Verdictul în acest proces este așteptat în februarie.

Aproximativ 100 de susținători ai lui Yoon s-au adunat vineri în fața tribunalului pentru a urmări procedurile transmise în direct, proiectate pe un ecran mare.

Unii dintre ei țineau bannere roșii pe care scria: „Yoon, din nou! Să facem Coreea măreață din nou”. Mai mulți au fost auziți strigând la judecător în timp ce acesta pronunța verdictele de vinovăție, în timp ce alții aveau o expresie solemnă.

Vineri, Yoon a fost găsit vinovat de:

folosirea bodyguarzilor prezidențiali pentru a opri arestarea sa;

de faptul că nu a consultat întregul cabinet înainte de a declara legea marțială;

de redactarea și apoi distrugerea unui document fals care susținea că tentativa de lege marțială fusese aprobată de prim-ministru și de ministrul apărării;

„Inculpatul avea datoria de a proteja constituția și legea, dar le-a întors spatele”, a spus judecătorul.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru acuzațiile analizate în hotărârea de vineri. Ambele părți au la dispoziție șapte zile pentru a face apel.

Ce spune Yoon Suk Yeol

Yoon a negat acuzațiile, susținând că mandatul de arestare a fost în sine nevalid și că litera legii nu îl obligă să consulte fiecare membru al cabinetului înainte de a-și exercita puterile de urgență.

De-a lungul proceselor, el a afirmat că anchetatorii nu aveau temei legal pentru a-l investiga și aresta. Majoritatea acuzațiilor împotriva sa sunt nefondate deoarece, în opinia sa, nu a existat nicio neregulă procedurală atunci când a declarat legea marțială.

Instanțele din Coreea de Sud acordă adesea clemență atunci când inculpatul își recunoaște vina sau responsabilitatea. Însă procurorii susțin că lipsa de remușcare a lui Yoon este un motiv pentru o pedeapsă și mai severă.

„Inculpatul avea datoria de a proteja constituția și legea, dar le-a întors spatele”, a spus judecătorul.

Park Geun-hye, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru abuz de putere și luare de mită în 2021, a fost ultimul fost președinte încarcerat pentru o infracțiune penală. Totuși, ea a fost grațiată și eliberată din închisoare la scurt timp după aceea.

La șase luni după tentativa lui Yoon de a impune legea marțială, alegătorii l-au ales pe liderul opoziției, Lee Jae Myung, într-o victorie decisivă.

Însă procesele lui Yoon readuc în prim-plan diviziunile profunde din Coreea de Sud, unde fostul președinte păstrează susținători puternici care îl văd ca pe un martir. Potrivit unui sondaj realizat în decembrie anul trecut, aproape 30% dintre sud-coreeni nu au considerat că declarația lui Yoon privind legea marțială a constituit o insurecție.

În timp ce tentativa sa de a impune legea marțială a scos zeci de mii de protestatari în stradă, ea a determinat și apariția unor contra-proteste din partea susținătorilor săi, deși în număr mai mic.