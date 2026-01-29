Preşedintele Donald Trump anunţă că „foarte curând” vor fi reluate conexiunile aeriene cu Venezuela

Donald Trump. sursa foto: Getty

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, joi, că spațiul aerian comercial al Venezuelei va fi redeschis „foarte curând”, precizând că a cerut ca reluarea zborurilor să înceapă chiar din cursul zilei de joi, în urma unei discuții telefonice cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a statului sud-american, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Tocmai am vorbit cu președinta Venezuelei și am informat-o că vom redeschide complet spațiul aerian comercial de deasupra Venezuelei”, a declarat liderul de la Casa Albă, în timpul unei ședințe cu membrii cabinetului său.

Donald Trump a precizat că le-a transmis instrucțiuni secretarului pentru Transporturi, Sean Duffy, precum și tuturor instituțiilor implicate, inclusiv armatei, astfel încât, cel târziu până la finalul zilei de joi, spațiul aerian venezuelean să fie redeschis și avioanele comerciale să poată zbura din nou către această țară.

Anunțul vine după ce, în noiembrie anul trecut, înaintea operațiunii militare din ianuarie care a dus la înlăturarea lui Nicolas Maduro de la putere, președintele Trump avertizase că spațiul aerian al Venezuelei va rămâne complet închis.

La o zi după arestarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, pe 4 ianuarie, Agenția Americană pentru Siguranța Aviației a emis o avertizare privind o situație „potențial periculoasă” în zona Maiquetía, menționând riscuri la toate altitudinile din cauza activităților militare desfășurate în Venezuela și în împrejurimi. Avertismentul, valabil până pe 2 februarie, semnala posibile pericole pentru aeronavele aflate în survol, la aterizare sau la decolare.

În intervenția sa de joi, Trump a făcut referire și la comunitatea venezueleană din Doral, în zona metropolitană Miami, unde se află cea mai mare concentrare a diasporei venezuelene din Statele Unite, afirmând că reacția acesteia la anunț este una „foarte entuziastă”.

„Cetățenii americani vor putea călători din nou în Venezuela foarte curând și vor fi în siguranță, deoarece situația va fi sub un control foarte strict. De asemenea, mulți dintre cei care au trăit anterior în Venezuela vor putea să se întoarcă sau să facă vizite”, a declarat președintele american.



Ultima companie aeriană din SUA care a operat zboruri comerciale între Statele Unite și Venezuela a fost American Airlines, care și-a suspendat cursele în 2019, odată cu ruperea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.