Președintele Germaniei lansează cel mai dur atac la adresa lui Trump: "Războiul din Iran este o greșeală dezastruoasă și e ilegal"

Președintele german Frank-Walter Steinmeier (fotocolaj, dreapta) a lansat cea mai dură critică la adresa lui Donald Trump pentru "războiul ilegal" din Iran. Sursă foto: Politico

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a formulat, marți, o serie de critici dure la adresa președintelui american Donald Trump pentru că a început războiul din Iran, scrie Politico.

Steinmeier a numit conflictul "o încălcare a dreptului internațional" și a avertizat asupra unei rupturi între aliații din NATO de anvergura celei care a survenit în relațiile Germaniei cu Rusia după invazia în Ucraina, adaugă publicația citată.

Rolul lui Steinmeier în politica germană este în mare parte ceremonial, însă comentariile sale la adresa războiului și a președintelui SUA vor adăuga, probabil, presiune suplimentară asupra cancelarului german Friedrich Merz.

Cancelarul nu a denunțat războiul din Orientul Mijlociu drept ilegal, dar a formulat, la rândul său, critici față de ceea ce el consideră a fi lipsa unei strategii de ieșire din conflict din partea SUA și a Israelului.

"Acest război încalcă dreptul internațional. În orice caz, nu este valabil pretextul unui atac iminent asupra SUA (pe care Teheranul urma să-l lanseze dacă nu era lovit la 28 februarie, n.r.)", a spus președintele german.

Vorbind în fața unui public format din diplomați germani la Berlin, Frank-Walter Steinmeier i-a reproșat lui Trump retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, în timpul primului său mandat la Casa Albă.

Steinmeier, ministru de externe al Germaniei din 2013 până în 2017, a contribuit la negocierea acestui acord.

Președinte german: Acest război este o greșeală dezastruoasă

"Acest război este, de asemenea - și vă rog să aveți răbdare cu mine când spun asta, ca persoană direct implicată - o greșeală dezastruoasă din punct de vedere politic. Și asta mă frustrează cel mai mult. Dacă scopul era de a împiedica Iranul să dezvolte o armă nucleară, acest război putea fi evitat, fiind un conflict inutil", a susținut el.

Politico reiterează că, în ciuda rolului preponderent simbolic al președintelui german, criticile sale fățișe vor amplifica probabil o dezbatere internă tot mai amplă cu privire la poziția Berlinului față operațiunile americane și israeliene din Iran și față de relația cu Washingtonul.

Cancelarul Merz și aliații săi conservatori au susținut inițial loviturile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, argumentând că Germania împărtășește obiectivul schimbării de regim la Teheran.

Dar, pe măsură ce conflictul s-a extins și efectele economice și de securitate asupra celei mai mari economii a UE au devenit mai presante, cancelarul și-a schimbat discursul, devenind critic în mod deschis și afirmând că războiul ridică temeri majore cu privire la securitatea Europei.

Președintele german compară al doilea mandat al lui Trump cu invazia Rusiei în Ucraina

Politico remarcă faptul că, în remarcile sale, președintele Steinmeier s-a abținut să critice direct Israelul.

El a comparat ruptura la nivelul NATO între SUA și partenerii din alianță cu degradarea relațiilor dintre Germania și Rusia, ca urmare a invaziei lansate de Moscova în Ucraina pe 24 februarie 2022.

"Așa cum cred că nu va exista nicio întoarcere la felul cum erau lucrurile înainte de 24 februarie 2022 în relația noastră cu Rusia, tot așa cred că nu va exista nicio întoarcere la situația de dinainte de 20 ianuarie 2025 (când Trump și-a început al doilea mandat, n.r.) în relațiile transatlantice. Ruptura este prea profundă", a estimat Steinmeier.

El a insistat apoi țara sa să devină mai independentă de Statele Unite, atât în ​​ceea ce privește apărarea, cât și tehnologia, arătând că o astfel de autonomie este necesară pentru a preveni interferența administrației republicane în politica Berlinului.

"Armata germană trebuie să devină coloana vertebrală a apărării convenționale în Europa. În sfera tehnologică, dependența noastră de SUA este și mai mare. Este cu atât mai important să nu acceptăm, pur și simplu, această situație", a conchis președintele german.