Preşedintele Trump iniţiază o rezervă de minerale critice cu o investiţie iniţială de 12 miliarde de dolari

Pământurile rare, un grup de 17 metale și minerale, sunt esențiale pentru producerea dispozitivelor moderne. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump va iniţia o rezervă de minerale critice pentru care investiţia iniţială se va ridica la 12 miliarde de dolari, informează luni agenţia de presă Bloomberg News, preluată de Reuters, informează Agerpres.

U.S. Export-Import Bank - agenţia de creditare a guvernului federal de la Washington - va finanţa aşa-numitul Project Vault cu un împrumut de 10 miliarde de dolari, iar investitori privaţi vor contribui cu 1,67 miliarde. Au fost atrase deja mari companii cum ar fi General Motors, Stellantis,, Boeing, Corning, GE Vernova şi Google, arată informaţiile Bloomberg, pe care Reuters nu a reuşit să le verifice independent; Casa Albă nu a comentat.

Managementul achiziţiilor ar urma să fie asigurat de firmele de tranzacţionare a materiilor prime Hartree Partners, Traxys North America şi Mercuria Energy Group.

Rezerva va include atât pământuri rare, cât şi alte minerale vitale şi de importanţă strategică, ale căror cotaţii sunt volatile.

Iniţiativa reprezintă - conform aprecierii Reuters - de o încercare a Statelor Unite de a compensa manipularea de către China a preţurilor litiului, nichelului, pământurilor rare şi altor elemente extrem de importante pentru produse mergând de la vehiculele electrice la armamentul de înaltă tehnologie. Practicile chineze sunt considerate de unii politicieni americani drept dăunătoare pentru companiile din domeniul minier din SUA.

Consiliul băncii americane de import-export urma să voteze luni pentru autorizarea creditului record pe 15 ani pentru Project Vault, de peste două ori mai mare decât al doilea acordat vreodată.