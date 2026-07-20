Prețul petrolului a crescut la 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat din ultima lună. Stocurile sunt cele mai reduse din ultimii 5 ani

Prețul petrolului a crescut la 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat din ultima lună. Sursa foto: Getty Images

Prețul petrolului Brent a crescut luni cu peste 2% și a depășit pragul de 90 de dolari pe baril, în contextul în care intensificarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran a limitat transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 2,09 dolari, sau 2,37%, până la 90,19 dolari pe baril, la ora 2.41 GMT. Cotația a atins cel mai ridicat nivel de după 11 iunie și și-a continuat creșterea după avansul de 15,9% înregistrat săptămâna trecută, cel mai mare câștig săptămânal din aprilie.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționa la 84,20 dolari pe baril, în creștere cu 1,71 dolari, sau 2,07%. Este cea mai ridicată cotație înregistrată după 12 iunie. Contractele cu livrare în luna următoare s-au apreciat săptămâna trecută cu 15,5%, cea mai mare creștere săptămânală de la începutul lunii martie.

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat în weekend. Statele Unite au atacat Iranul pentru a noua noapte consecutiv, iar Kuwaitul și Bahrainul, aliați ai Washingtonului, au anunțat noi lovituri iraniene.

"Petrolul Brent tranzacționat la bursa ICE a depășit în această dimineață pragul de 90 de dolari pe baril, în condițiile în care tensiunile din Golf continuă să se agraveze", au transmis luni analiștii ING. "Statele Unite și Iranul continuă schimbul de lovituri, care provoacă victime de ambele părți. Dacă această escaladare nu este oprită, am putea reveni la o situație în care au loc atacuri pe scară largă în întreaga regiune a Golfului", au avertizat aceștia.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat luni că două petroliere au explodat și au rămas imobilizate după ce au încercat să folosească o rută sudică pe care autoritățile iraniene o consideră nesigură. Teheranul susține că navele ar fi fost încurajate de armata americană să traverseze Strâmtoarea Ormuz pe acel traseu.

În ultimele zile, atât Statele Unite, cât și Iranul au vizat transportul maritim din regiune. Washingtonul afirmă că impune o blocadă navală porturilor iraniene, în timp ce Teheranul susține că atacă navele care nu respectă regulile sale de navigație prin Strâmtoarea Ormuz. În mod obișnuit, prin această rută trece aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial.

O navă a luat foc la nord-vest de localitatea Kumzar din Oman, a anunțat luni dimineață agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime, UK Maritime Trade Operations.

"Zilele și săptămânile următoare vor oferi o imagine mai clară asupra volumului de petrol care va mai putea fi exportat în mod constant din regiune în condițiile noilor blocade impuse de ambele părți", a explicat Amarpreet Singh, analist la Barclays. "În acest moment, considerăm că piețele petroliere încă subestimează posibilele consecințe asupra stocurilor. Spre deosebire de situația de la începutul războiului, acestea se află acum la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani", a adăugat analistul.

Doar patru nave au traversat duminică Strâmtoarea Ormuz, față de opt cu o zi înainte, potrivit datelor LSEG. Cel puțin trei petroliere pentru transportul produselor petroliere și un petrolier de foarte mare capacitate au intrat în strâmtoare de vineri pentru a încărca petrol.