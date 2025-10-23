Prețul petrolului crește după sancțiunile lui Trump asupra Rosneft și Lukoil

Prețul țițeiului a urcat pe burse după sancțiunile lui Trump la adresa Rosneft și Lukoil. Foto: Bursa NYMEX. Sursă foto: Getty Images

Cotațiile internaționale la țiței au crescut, joi dimineață, după ce Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunțat sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil şi Rosneft, transmite Agerpres.

La bursa NYMEX (New York Mercantile Exchange), cotația barilului de petrol din sortimentul light sweet crude a urcat cu 3,88%, la 60,79 dolari.

Pe ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului s-a majorat cu 3,75%, la 64,94 dolari.

Este a treia sesiune de creștere consecutivă pentru prețul barilului de petrol Brent.

Trump a sancționat jumătate din exporturile rusești de petrol

Anunțul de joi seară reprezintă o schimbare importantă a atitudinii președintelui Donald Trump, care a amânat impunerea unor sancțiuni majore anti-Rusia.

Compania controlată de stat Rosneft, condusă de Igor Sechin, un apropiat al lui Putin, și societatea privată Lukoil sunt cei mai mari producători de petrol din Rusia.

Cele două companii generează aproape jumătate din exporturile totale de țiței ale țării, conform calculelor Bloomberg.

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze sunt cea mai importantă sursă de lichidități pentru Kremlin, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu.

"Am simțit pur şi simplu că era momentul (pentru sancțiuni)", a declarat Trump în timpul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Anterior, el a anunțat că nu se mai întâlnește cu omologul rus, Vladimir Putin, la Budapesta, după ce Moscova a dat dovadă de inflexibilitate în ceea ce privește condițiile de pace în Ucraina.

"De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri", a explicat Trump, miercuri.

Ce spun analiștii că se va întâmpla după noile sancțiuni anti-Rusia

Analiștii se așteaptă ca sancțiunile să majoreze costurile pentru vânzarea țițeiului provenind de la firmele rusești și să afecteze mai mulți cumpărători importanți, inclusiv India.

Gigantul Reliance Industries Ltd,cel mai mare importator indian de petrol rusesc, cumpără țiței de la Rosneft.

Și Marea Britanie a impus săptămâna trecută sancțiuni contra Rosneft și Lukoil, sporind presiunile asupra rafinăriilor din India, în timp ce Uniunea Europeană se pregătește să interzică importul de gaze naturale lichefiate din Rusia.

Cu noile decizii din SUA "avem o coordonare pe piață care ca face mai dificilă achiziționarea de petrol rusesc. Aceasta este într-adevăr prima măsură importantă luată de Trump în privința țițeiului din Rusia", a apreciat Kevin Book, director la firma americană ClearView Energy Partners.

Trump era presat de câteva luni să impună Rusiei sancţiuni în domeniul energetic, însă a rezistat până acum în speranța că Putin va accepta o încetare a focului în Ucraina, amintește presa internațională.