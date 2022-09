Momentul în care o prezentatoare TV din SUA suferă un accident vascular cerebral în direct

În imaginile distribuite pe rețelele sociale Julie Chin, prezentatoare la Tulsa NBC, poate fi văzută cum în timpul unei transmisiuni live despre anularea lansării misiunii Artemis-I a NASA, începe să aibă dificultăți de exprimare, conform NBC News.

Chin a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, că medicii ei cred că a suferit începutul unui accident vascular cerebral, dar din fericire nu a fost unul complet.

"Episodul părea să fi apărut de nicăieri. Mă simțeam grozav înainte de transmisiunea live", a spus ea.

Lucrurile au luat însă o altă întorsătură, în câteva minute, în timpul știrilor, moment în care prezentatoarea a cerut să se facă legătura cu echipa meteo.

"În primul rând, mi-am pierdut vederea parțială la un ochi. Puțin mai târziu, mâna și brațul mi-au amorțit. Apoi, am știut că am probleme mari când gura mea nu mai putea rosti cuvintele care erau chiar în fața mea pe prompter", a scris ea.

WATCH: An #Oklahoma news anchor, Julie Chin, fumbles and struggles to read teleprompter as she suffers the onset of a stroke live on air. @NBC affiliate KJRH anchor Chin in #Tulsa, was rushed to the hospital. #media #health pic.twitter.com/69PzFexbq5