Prima reacție a Rusiei după ce Trump a spus că a vorbit cu Putin. Peskov: "Personal, s-ar putea să nu ştiu ceva"

Donald Trump a declarat recent că s-ar putea întâlni săptămâna viitoare cu Volodimir Zelenski pentru a discuta despre războiul Ucrainei cu Rusia. Sursa foto: Getty Images

Vestea că Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin despre o încetare a războiului din Ucraina a făcut înconjurul lumii. Unele publicaţii au trimis solicitări atât la Casa Albă, dar şi la Kremlinul pentru a comenta subiectul, însă, nu s-au primit răspunsuri în afara orelor de program. Însă, în urmă cu scurt timp, a venit o reacţie din partea Rusiei în legătură cu discuţia telefonică dintre preşedintele american şi omologul său rus privind oprirea invaziei în Ucraina.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, a declarat că nu poate nici confirma, nici infirma relatările privind contactele dintre liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump pe tema Ucrainei, relatează TASS online, potrivit Agerpres.

"Ce putem spune despre această ştire: în timp ce administraţia de la Washington îşi desfăşoară activitatea, există o mulţime de comunicări diferite. Iar aceste comunicări sunt purtate prin diferite canale. Şi, desigur, în mijlocul multiplicităţii acestor comunicări, eu, personal, s-ar putea să nu ştiu ceva, să nu fiu la curent cu ceva. Deci, în acest caz, nu pot nici să confirm, nici să infirm", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, întrebat de TASS dacă Vladimir Putin şi Donald Trump au avut o conversaţie telefonică după inaugurarea liderului american.

Preşedintele Donald Trump a vorbit la telefon cu liderul rus Vladimir Putin pentru a încerca să negocieze încetarea războiului din Ucraina, a declarat el vineri pentru The Post într-un interviu exclusiv la bordul Air Force One. "Mai bine nu aş spune", a spus Trump când a fost întrebat de câte ori au vorbit cei doi lideri, a relatat New York Post la 8 februarie.

Potrivit relatării, Trump crede că lui Putin "îi pasă" de crimele de pe câmpul de luptă. "Vrea să vadă că oamenii nu mai mor", a spus Trump. "Toţi acei oameni morţi. Tineri, tineri, oameni frumoşi. Sunt ca şi copiii tăi, două milioane dintre ei - şi fără niciun motiv".

Războiul "nu s-ar fi întâmplat niciodată" dacă el ar fi fost preşedinte în 2022, a afirmat Trump. "Am avut întotdeauna o relaţie bună cu Putin", a spus el, spre deosebire de predecesorul său. "Biden a fost o ruşine pentru naţiunea noastră. O ruşine totală".

Donald Trump a afirmat că are un plan concret pentru a pune capăt războiului.

"Sper să fie rapid. În fiecare zi mor oameni. Războiul este atât de rău în Ucraina. Vreau să pun capăt acestui lucru nenorocit". Adresându-se consilierului pentru securitate naţională Mike Waltz, care i s-a alăturat în biroul său de la bordul Air Force One vineri seara, preşedintele a spus: "Să începem aceste întâlniri. Ei vor să se întâlnească. În fiecare zi mor oameni. Soldaţi tineri şi frumoşi sunt ucişi. Bărbaţi tineri, ca fiii mei. De ambele părţi. Pe tot câmpul de luptă".

Vicepreşedintele Vance se va întâlni săptămâna viitoare cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen. Trump a declarat că doreşte să încheie un acord de 500 de milioane de dolari cu Zelenski pentru a avea acces la minereurile de pământuri rare şi la gazul din Ucraina, în schimbul unor garanţii de securitate în cadrul unei eventuale soluţii de pace, mai scrie New York Post.

Războiul din Ucraina trebuie să se încheie printr-o soluţie negociată, în care ambele părţi vor trebui să facă concesii. Acest proces va necesita o diplomaţie fermă şi abilă. Doar Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Trump, pot transforma acest obiectiv în realitate, a postat Ambasada Statelor Unite în România pe pagina sa de Facebook.

Potrivit secretarului de stat Marco Rubio, citat în postare, acest conflict trebuie să se încheie într-o manieră durabilă, deoarece nu mai poate fi susţinut de niciuna dintre părţile implicate.