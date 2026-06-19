Prima ţară arabă care interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale. Ultimatum pentru platforme

1 minut de citit Publicat la 08:52 19 Iun 2026 Modificat la 08:52 19 Iun 2026

Prima ţară arabă care interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale. sursa foto: Getty

Emiratele Arabe Unite au anunțat o interdicție a accesului la rețelele sociale pentru toți copiii sub 15 ani. Platformele au primit un ultimatum: au la dispoziție un an pentru a examina și elimina conturile minorilor sau se vor confrunta cu sancțiuni dure, notează DW.

Emiratele Arabe Unite s-au alăturat numărului tot mai mare de ţări care interzic accesul minorilor la rețelele sociale. O nouă rezoluție de cabinet adoptată joi în țară oferă platformelor 12 luni pentru a revizui și elimina toate conturile create de persoane sub 15 ani, sau riscă o interdicție totală.

Agenția de știri de stat WAM a relatat: „Rezoluția stabilește vârsta minimă pentru utilizarea Social Media la 15 ani. Copiilor sub această vârstă le este interzis să creeze, să utilizeze sau să opereze conturi personale.”

Guvernul a declarat că legea urmărește să elimine îngrijorările legate de expunerea la conținut neadecvat, interacțiunea online nesigură, utilizarea excesivă a rețelelor sociale și colectarea datelor personale ale copiilor.

Tot mai multe țări adoptă astfel de măsuri

Emiratele Arabe Unite devin, aşadar, prima ţară arabă care restricționează accesul adolescenților la rețelele sociale.

Australia - invocând printre altele motive de sănătate mintală, hărțuire cibernetică și îngrijorări legate de lipsa activității fizice - a devenit prima ţară din lume care a introdus o astfel de interdicție pentru copiii sub 16 ani, în decembrie 2025.

Marea Britanie, Canada, Indonezia, Malaezia, Turcia și mai multe țări europene au luat, de asemenea, măsuri drastice împotriva utilizării rețelelor sociale de către adolescenți, dar Emiratele Arabe Unite sunt prima națiune arabă care face acest lucru.

Autoritățile de telecomunicații din Emiratele Arabe Unite vor avea puterea de a „lua toate măsurile necesare împotriva platformelor în caz de nerespectare”.

Adolescenții cu vârsta de 15 și 16 ani vor putea accesa site-urile respective, dar numai cu măsuri de siguranță sporite, inclusiv controale pentru conținut adecvat vârstei, timpul petrecut în fața ecranelor și restricții privind interacțiunea cu utilizatori necunoscuți.