Prima țară din lume care declară stare de urgență energetică națională din cauza crizei carburanților. Este valabilă un an

3 minute de citit Publicat la 12:02 25 Mar 2026 Modificat la 12:02 25 Mar 2026

O motocicletă este alimentată cu combustibil dintr-o sticlă de suc, în Filipine. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., spune miercuri că lucrează pentru a asigura noi surse de petrol după ce a plasat țara în stare de urgență energetică națională, marți, ca răspuns la criza carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu, potrivit BBC.

Marcos le-a transmis filipinezilor, într-un discurs televizat, că guvernul va achiziționa un milion de barili de petrol pentru a-i adăuga la stocurile actuale, suficiente pentru 45 de zile.

„Vom avea un flux de petrol. Nu doar o livrare, nu două livrări, ci un flux de produse petroliere”, a spus el.

Filipine, care importă 98% din petrol din zona Golfului, a devenit prima țară care declară stare de urgență energetică după ce prețurile la motorină și benzină s-au dublat în țară de la izbucnirea războiului, pe 28 februarie.

Războiul dintre SUA și Israel cu Iranul și închiderea efectivă a Strâmtoarea Ormuz – o rută maritimă esențială – au provocat unde de șoc pe piețele globale de energie, generând penurii și creșteri de prețuri.

Marcos a declarat că instituirea stării de urgență, marți seară, oferă guvernului autoritatea legală de a impune măsuri pentru a asigura stabilitatea energetică și pentru a proteja economia în ansamblu.

„Nimic nu este exclus. Analizăm tot ce putem face, orice sugestie, orice idee”, a spus el.

Filipine încearcă să obțină derogări de la SUA, pentru a importa petrol din țări sancționate de americani

Ambasadorul Filipinelor în SUA, Jose Manuel Romualdez, a declarat pentru Reuters că Manila colaborează cu Washingtonul pentru a obține derogări care să permită importul de petrol din țări sancționate de SUA.

Filipine este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite în Pacific.

Prin ordinul lui Marcos, a fost înființat un comitet care va supraveghea distribuția ordonată a combustibilului, alimentelor, medicamentelor și altor bunuri esențiale.

Guvernul a fost, de asemenea, împuternicit să achiziționeze direct combustibil și produse petroliere pentru a consolida rezervele.

Declarația de urgență va rămâne în vigoare timp de un an, dacă nu va fi prelungită sau ridicată de președinte.

Aceasta vine după apelurile mai multor senatori, care i-au cerut lui Marcos să recunoască dificultățile „la nivel de urgență” cu care se confruntă familiile filipineze din cauza creșterii prețurilor la petrol.

Prețul carburanților s-a dublat în Filipine

Prețul benzinei și motorinei a crescut din nou marți, ajungând la peste dublul nivelului dinaintea războiului, în februarie.

Una dintre principalele coaliții sindicale din țară, Kilusang Mayo Uno (KMU), a criticat dur declararea stării de urgență, numind-o o „recunoaștere” a faptului că guvernul nu a reușit să gestioneze criza petrolului.

Organizația a acuzat, de asemenea, administrația că a minimalizat anterior situația, afirmând că declarațiile potrivit cărora „totul este normal” au fost înșelătoare.

KMU și-a exprimat îngrijorarea și cu privire la ceea ce descrie drept „prevederi anti-muncitori” din ordinul executiv – în special clauze care ar putea restricționa activitățile considerate a perturba activitatea economică, inclusiv grevele.

Sindicaliștii avertizează că acest lucru ar putea limita efectiv capacitatea angajaților de a protesta într-un moment în care prețurile la combustibili afectează deja veniturile.

În schimb, omul de afaceri Manuel V. Pangilinan, care conduce companii majore de utilități, a susținut măsurile de urgență.

Într-un comunicat, el a declarat că firmele sale resimt presiunea creșterii costurilor energetice și a avertizat că criza începe să afecteze operațiunile de afaceri, dar a adăugat că guvernul „ar trebui să aibă la dispoziție toate opțiunile” pentru a ghida economia prin această perioadă dificilă.

Greve în transporturi, planificate pentru joi și vineri

Lucrătorii din transporturi și alte grupuri, inclusiv serviciile de ride-hailing, planifică o grevă de două zile joi și vineri, reflectând nemulțumirea tot mai mare față de creșterea costurilor combustibilului și față de ceea ce consideră a fi un răspuns lent sau insuficient din partea guvernului.

Coaliția sindicală din transporturi Piston – care conduce acțiunea de protest – a formulat o serie de cereri, de la eliminarea taxelor pe combustibil și reducerea prețurilor la petrol, până la renunțarea la dereglementare și introducerea controlului de stat. De asemenea, solicită majorarea tarifelor și creșterea salariilor.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, guvernul a oferit subvenții pentru șoferii din transporturi, a redus serviciile de feribot și a introdus o săptămână de lucru de patru zile pentru funcționarii publici, pentru a economisi combustibil.

Rezerve de combustibil pentru încă 45 de zile

Mai devreme, marți, secretarul pentru energie, Sharon Garin, a declarat că țara mai are rezerve de combustibil pentru aproximativ 45 de zile.

Garin a spus jurnaliștilor că Filipinele vor depinde „temporar” mai mult de centralele pe cărbune pentru a-și acoperi necesarul energetic, în contextul creșterii costurilor gazului natural lichefiat (GNL).

Asia este deosebit de expusă blocadei din Strâmtoarea Ormuz.

Anul trecut, aproape 90% din petrolul și gazele care au tranzitat această rută au avut ca destinație regiunea.