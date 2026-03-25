O uriașă parcare pe apă: Imagini spectaculoase cu Strâmtoarea Ormuz filmate din avion

Strâmtoarea dintre Iran și Oman reprezintă un punct de trecere inevitabil prin care circa 20% din livrările mondiale de petrol ajung în Oceanul Indian și apoi în restul lumii. Foto: Profimedia Images

Strâmtoarea Ormuz a ajuns să arate ca o uriașă „parcare pe apă”, după cum se vede într-un videoclip spectaculos filmat din avion.

Una dintre cele mai importante rute energetice din lume este practic blocată de săptămâni întregi, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă.

Între timp, Iranul pare să fi început să impună taxe de trecere pentru unele nave comerciale care tranzitează zona, semn că își întărește controlul asupra acestui culoar maritim esențial pentru transportul de energie la nivel global, scrie Naftemporiki.

Someone filmed this from a passenger plane and the world needs to see it.



Every single ship stranded. Going nowhere. This is what it looks like behind a blocked Strait of Hormuz.

Potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de Bloomberg și care au vorbit sub protecția anonimatului, sumele cerute pot ajunge până la 2 milioane de dolari pentru o singură traversare. Practic, este vorba despre un „taxă de trecere” neoficială pentru navele care vor să tranziteze strâmtoarea.

Unele nave ar fi plătit deja aceste sume, însă nu este clar cum sunt făcute plățile sau în ce monedă. De asemenea, nu există indicii că această practică ar fi aplicată în mod constant tuturor vaselor.

Posibilă resetare a fluxului mondial de mărfuri

Companiile navale ar putea opta pentru rute mai lungi, care să ocolească Africa pe la Capul Bunei Speranțe și să evite complet, pentru întregul an 2026, rutele comerciale din Orientul Mijlociu, informează CNN.

Astfel, tranzitarea Strâmtorii Ormuz „este scoasă complet din schemă pentru restul anului 2026”, din cauza „incertitudinilor și a situației de securitate din regiune”, a declarat Peter Sand, analist economic la o companie care operează cu date legate de transportul aerian și maritim de mărfuri.

Navele comerciale ar putea, de asemenea, evita inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandeb.

După blocarea Strâmtorii Ormuz de către iranieni, atenția lumii se îndreaptă acum tot mai mult spre Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care riscă să devină un nou punct fierbinte al războiului din Orientul Mijlociu. Această strâmtoare desparte Yemenul, din Peninsula Arabică, de Djibouti și Eritreea, din Cornul Africii și este poarta de acces spre Marea Roșie și Canalul Suez. Blocarea acestei rute strategice ar putea fi una din variantele de acțiune ale rebelilor Houthi, aliații Iranului din regiune și care controlează coasta yemenită a strâmtorii.

Aproximativ 6% din transporturile globale maritime de petrol traversează prin această strâmtoare, conform Administrației pentru Informații Energetice din SUA. Mărfurile care circulă între Asia, Europa și Orientul Mijlociu trec prin această rută spre Canalul Suez - cea mai rapidă cale de acces între Asia și Europa.