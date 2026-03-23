Radu Miruță anunță că România ar putea trimite militari în Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea dintre Iran și Oman reprezintă un punct de trecere inevitabil prin care circa 20% din livrările mondiale de petrol ajung în Oceanul Indian și apoi în restul lumii. Foto: Getty Images

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, luni, după ce România s-a alăturat unei coaliții formate din alte cinci state europene și Japonia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, că țara noastră poate trimite în zonă ofiţeri de stat major, „personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare” sau poate ajuta cu schimb de informații, relatează News.ro.

Ministrul Apărării a subliniat că deocamdată se analizează în ce măsură poate contribui România la eforturile de dezescaladare a situației din Strâmtoarea Ormuz.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte ţări, să sprijine o astfel de situaţie, preşedintele României a anunţat asta. Analizăm, în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitate a noastră. Am căpătat ceva experienţă cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani, putem participa cu ofiţeri de stat major, eventual cu schimb de informaţii din astea care pot ajuta la astfel de situaţii, inclusiv cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de diminare”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a adăugat că orice acțiune concretă va fi realizată împreună cu partenetii internaţionali: „În funcţie şi de disponibilitatea celorlalţi parteneri, vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menţinem această disponibilitate”.

Întrebat dacă România va participa sau nu cu nave în zonă, ministrul a afirmat că niciuna dintre ţări nu a anunţat exact cu ce participă.

„Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare”, a mai declarat ministrul.

România se alătură Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei în eforturile de a contribui la securizarea strâmtorii Ormuz, a anunţat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan. „România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, a mai transmis şeful statului.

Donald Trump a lansat, sâmbătă seara, un ultimatum Iranului: Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore.

Japonia ar putea lua în considerare desfăşurarea forţelor sale militare pentru operaţiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, în cazul în care s-ar ajunge la un armistiţiu în războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, a declarat, duminică, ministrul de externe Toshimitsu Motegi