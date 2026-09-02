Primarul Londrei, Sadiq Khan, a fost amendat pentru că nu a plătit taxa auto pentru o mașină. El susține că nu e a lui

2 minute de citit Publicat la 14:27 02 Sep 2026 Modificat la 14:29 02 Sep 2026

Oficialii Primăriei Londrei au declarat că mașina nu îi aparține nici primarului, nici transportului public. FOTO: Profimedia Images

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că este „victima unei escrocherii”, după ce a fost amendat pentru că nu ar fi plătit taxa auto pentru o mașină „care nu îi aparține”, potrivit Sky News.

Agenția britanică pentru permise și înmatriculări auto (DVLA) a demarat o anchetă după ce politicianul în vârstă de 55 de ani a fost amendat printr-o controversată procedură judiciară accelerată, fiind acuzat că nu a plătit taxa pentru un Nissan Micra vechi de 24 de ani.

Luna trecută, un magistrat l-a găsit vinovat de deținerea unui vehicul neînmatriculat, în urma unei proceduri penale inițiate de DVLA.

Într-o nouă întorsătură a cazului, documentele instanței arată că scrisorile trimise de DVLA primarului în legătură cu taxa neachitată au fost expediate la un restaurant al lui Gordon Ramsay din estul Londrei, în loc să ajungă la Sadiq Khan.

Oficialii Primăriei Londrei au declarat că mașina nu îi aparține nici primarului, nici companiei care gestionează transportul public, ceea ce ridică posibilitatea ca acesta să fi fost condamnat pe nedrept.

Un purtător de cuvânt al primarului Londrei a declarat acum că acesta este „victima unei escrocherii” care implică înregistrări false ale vehiculelor.

„Este o escrocherie, ceea ce reprezintă o infracțiune”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Nu este prima dată când primarul este victima unei escrocherii în care persoane afirmă în mod fals că Sadiq este proprietarul unui vehicul.

„Un astfel de comportament este ilegal, iar DVLA este la curent cu situația.”

DVLA a confirmat că reanalizează cazul și investighează circumstanțele în care a avut loc procesul.

Potrivit informațiilor disponibile, se fac demersuri pentru redeschiderea de urgență a cazului.

Lordul Khan riscă în prezent să fie nevoit să se prezinte personal în instanță pentru a încerca să anuleze condamnarea.

Un magistrat, care a desfășurat în privat o ședință în cadrul procedurii Single Justice Procedure, în Herefordshire, pe 18 august, l-a condamnat pe Lordul Khan în absență, după ce acesta nu formulase nicio pledoarie în legătură cu acuzația.

El a fost obligat să plătească o amendă de 220 de lire sterline, cheltuieli de judecată de 85 de lire sterline și să achite suma de 35,84 de lire sterline reprezentând taxa neachitată pentru autoturismul Micra.

Cazul survine și după amenințări cu acțiuni în justiție, pe fondul unor critici la adresa deciziei Lordului Khan de a extinde zona cu emisii ultra-scăzute (ULEZ) pentru a acoperi întregul teritoriu al Londrei.

Unii șoferi au spus că intenționează să își înregistreze mașinile pe numele primarului, presupus pentru a-l face răspunzător de taxa zilnică de 12,50 lire sterline.

Single Justice Procedure a fost înființată în mod controversat în 2015, ca o metodă mai ieftină de soluționare a cazurilor penale de mică gravitate, și se află în prezent în curs de revizuire de către guvern.

Procedura le permite magistraților să judece singuri și în privat și să pronunțe condamnări, în loc să desfășoare ședințe în instanță, în mod public.

Documentele instanței arată că Lordul Khan a fost trimis în judecată de DVLA după ce taxa anuală pentru Nissanul Micra albastru, înmatriculat pentru prima dată în 2002, a expirat în septembrie anul trecut.

Documentele instanței arată că DVLA și-a trimis scrisorile la adresa 9 Endeavour Square, aflată la două minute de mers pe jos de sediul companiei care gestionează transportului public din Londra, într-o clădire în care restaurantul, barul și terasa Bread Street Kitchen, deținut de Gordon Ramsay, ocupă ultimul etaj.

Instanța a trimis, de asemenea, restaurantului lui Gordon Ramsay o copie a hotărârii de condamnare, prin care Khan i se cere să achite în termen de 28 de zile suma totală de 340,84 de lire sterline aferentă dosarului, în caz contrar riscând amenzi suplimentare, executori judecătorești sau chiar „un mandat de arestare pentru a vă aduce în fața instanței”.