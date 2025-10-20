Primele concluzii ale anchetei privind deraierea funicularului Gloria din Lisabona

16 oameni au murit, iar alţi peste 20 au fost răniţi după ce renumitul Funicular "Gloria" a deraiat, miercuri, 3 septembrie, în Lisabona. Sursa foto: Hepta

Cablul cu care erau legate cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona nu respecta standardele de siguranță, potrivit primelor concluzii din ancheta Biroului pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF), relatează Agerpres. GPIAAF a recomandat, de asemenea, ca celelalte funiculare din capitala portugheză să rămână oprite până când sistemele de fixare a cablurilor și frânare sunt verificate. 17 oameni au murit după ce funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire, într-unul dintre cele mai teribile accidente din istoria Portugaliei.

În Lisabona, funicularele reprezintă una dintre cele mai căutate atracții turistice. Vehiculele galbene sunt, de asemenea, un mijloc esențial pentru a merge pe străzile pavate și abrupte ale orașului.

Linia Gloria, unde a avut loc accidentul, a fost inaugurată în 1885 și electrificată trei decenii mai târziu. Traseul are aproximativ 275 de metri și leagă Piața Restauradores, din centrul Lisabonei, de cartierul pitoresc Bairro Alto. Călătoria durează doar trei minute.

Spre deosebire de funicularele tradiționale, cele două vagoane ale funicularului Gloria sunt acționate de motoare electrice, fiind conectate la capetele opuse ale unui cablu de tracțiune: greutatea celui care coboară îl ajută pe celălalt să urce, astfel încât circulă simultan în ambele sensuri.

Linia Gloria transportă anual aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit primăriei.



GPIAAF a recomandat de asemenea ca celelalte funiculare din capitala portugheză să rămână oprite, funcţionarea acestora fiind suspendată de la accidentul din 3 septembrie, pentru a se asigura că acestea dispun de sisteme de fixare a cablurilor şi de frânare „capabile să imobilizeze cabinele în caz de rupere a cablului”, potrivit AFP.







