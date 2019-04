Primele cuvinte ale femeii care s-a trezit din comă după 27 de ani  - Un miracol a făcut-o să reacționeze

Munira Abdulla a suferit un accident de circulație și a petrecut 27 de ani în comă. Femeia, originară din Emiratele Arabe Unite, a suferit un traumatism cerebral grav. Aceasta își ținea în brațe fiul în vârstă de patru ani, Omar, care a scăpat doar cu câteva zgârieturi pentru că femeia l-a protejat cu propriul corp.

”Mama mea stătea cu mine pe bancheta din spate. Când a realizat că ne vom lovi de autobuz, m-a îmbrățișat ca să mă protejeze” povestit Omar Webair despre întâmplarea nefericită din 1991.

Femeia a fost hrănită artificial și a fost supusă mai multor proceduri medicale pentru a îi antrena mușchii. Cu ajutorul financiar al fundației patronate de prinţul moştenitor al Emiratelor Unite, Omar a reușit să își ducă mama în Germania, unde a suferit câteva operații pentru a-i corecta mușchii atrofiați, conform thenational.ae.

Un an mai târziu, când fiul său s-a certat cu medicii în salonul unde se afla mama sa, femeia a reacționat. În încercarea de a vorbi, aceasta a scos niște zgomote ciudate, dar medicii l-au asigurat pe Omar că este normal în astfel de cazuri. „A fost o neînțelegere în rezerva ei și mi s-a părut că a fost cumva pusă în pericol. Aceasta cred că a fost cauza declanșatoare” a povestit tânărul. Trei zile mai târziu, Munira Abdulla și-a strigat fiul: „M-am trezit auzind că cineva mă strigă. Era ea! Mă striga pe nume, parcă zburam de bucurie, ani de zile am visat la acest moment iar primul lucru pe care l-a spus când s-a trezit a fost numele meu. Am povestit asta pentru a le spune oamenilor să nu își piardă speranța pentru cei pe care îi iubesc. Să nu îi considere morți atât timp cât se află în această stare” a povestit Omar Webair.