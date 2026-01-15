Prinţesa Irene a Greciei a murit la vârsta de 83 de ani

1 minut de citit Publicat la 18:02 15 Ian 2026 Modificat la 18:05 15 Ian 2026

Prinţesa Irene a Greciei, dansând cu fratelei ei la un eveniment care a avut loc pe 10 iunie 1963, la Atena. Sursa foto: Getty Images

Prinţesa Irene a Greciei, mătuşa pe linie maternă a Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, a murit joi la vârsta de 83 de ani, a anunţat Casa Regală Spaniolă într-un comunicat de presă, citat de AFP, conform Agerpres. Ceremonia de înmormântare va avea loc în Grecia,

"Majestăţile sale Regele şi Regina (n.r.: Felipe al VI-lea şi soţia sa, Letizia) şi Majestatea Sa Regina emerită Sofia anunţă cu regret decesul Alteţei Sale Regale Prinţesa Irene a Greciei, survenit în această dimineaţă la ora 11:40 (10:40 GMT) în Palatul Zarzuela din Madrid", precizează acelaşi comunicat.

Casa Regală a Spaniei a transmis că va furniza în curând informaţii suplimentare despre priveghiul din Spania şi "transferul ulterior al sicriului în Grecia pentru înhumarea sa în cimitirul din Tatoi", în apropiere de Atena.

› Vezi galeria foto ‹

Născută pe 11 mai 1942 la Cape Town în Africa de Sud, Irene a Greciei a fost sora mai mică a reginei emerite Sofia a Spaniei, al cărei soţ, Juan-Carlos, a abdicat în 2014 în favoarea fiului său, Felipe al VI-lea.

Fratele ei a fost Regele Constantin al II-lea, ultimul suveran al Greciei, decedat în 2023.

Prințesa Irene a Greciei cântând la pian în timpul repetițiilor pentru debutul său la Royal Festival Hall, Londra, 16 iunie 1969. Sursa foto: Getty Images

Pianistă renumită, niciodată căsătorită şi fără copii, Prinţesa Irene a Greciei a obţinut cetăţenia spaniolă în 2018 şi locuia de câteva decenii în Palatul Zarzuela din Madrid, reşedinţa oficială a familiei regale a Spaniei.