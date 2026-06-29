Prinţesa Kate a escaladat în 24 de ore cele mai înalte trei vârfuri din Marea Britanie, în scop caritabil

Prinţesa Kate a escaladat în 24 de ore cele mai înalte trei vârfuri din Marea Britanie, în scop caritabil. FOTO: X Palatul Kensington

Kate, prinţesa de Wales, a anunţat, duminică, că a escaladat cele mai înalte trei vârfuri din Marea Britanie în 24 de ore pentru a strânge fonduri pentru o organizaţie caritabilă dedicată luptei împotriva cancerului şi „ca o ocazie de a explora viaţa dincolo de diagnostic şi de a da ceva înapoi”, scrie BBC.

Provocarea presupune escaladarea celor mai înalte vârfuri din Anglia, Scoția și Țara Galilor într-o zi. Prințesa a participat pentru a strânge fonduri pentru organizația caritabilă Royal Marsden Cancer Charity.

Catherine a anunțat în 2024 că urmează un tratament împotriva cancerului, iar la începutul anului 2025 a spus că se află în remisie. Duminică, ea a explicat că dorește să sprijine îngrijirea pentru persoanele diagnosticate cu cancer, subliniind că aceasta poate contribui la îmbunătățirea stării de bine, a rezilienței și a calității vieții într-o perioadă extrem de dificilă.

Every year, hundreds of thousands of people in this country hear the words no one wants to hear. What follows is a path that tests every part of who we are: physically, emotionally, psychologically and spiritually. The challenges ripple outwards, touching families, friendships,… pic.twitter.com/aCkGZBbmWy — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 28, 2026

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, alături de o fotografie în care apare pe vârful Ben Nevis, prințesa a scris: „cancerul nu afectează doar corpul. Schimbă felul în care gândești și simți și influențează profund fiecare aspect al vieții. Știu acest lucru din proprie experiență, iar drumul prin tratament și dincolo de el are nevoie de mai mult decât medicină”.

Prințesa a adăugat că, prin această provocare, vrea să atragă atenția asupra impactului profund al bolilor grave și asupra importanței unei îngrijiri care privește pacientul ca pe un întreg.

„Fiecare persoană este diferită, iar o abordare completă a îngrijirii îi ajută pe cei care trec printr-un diagnostic de cancer să gestioneze această încercare profund personală”, a mai spus Catherine.

Potrivit Royal Marsden Hospital, îngrijirea holistică înseamnă sprijinirea persoanei, prin integrarea stării fizice, emoționale, spirituale și sociale alături de tratamentul clinic.

La finalul provocării, în Țara Galilor, prințesa a fost întâmpinată de membri ai familiei sale, printre care Prințul de Wales, cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis, părinții ei, Carole și Michael Middleton, precum și fratele ei, James.

Atunci când și-a anunțat diagnosticul de cancer, Catherine a descris vestea ca pe un „șoc uriaș” și a spus că trecuse prin câteva luni „incredibil de grele”. Detaliile despre tipul de cancer nu au fost făcute publice, însă Palatul Kensington a transmis la momentul respectiv că există încredere că prințesa se va recupera complet.

După aproximativ un an, prințesa a anunțat că se află în remisie. De atunci, Prințesa de Wales și-a reluat treptat îndatoririle regale.

În cadrul Three Peaks Challenge, Catherine a urcat pe Scafell Pike, cel mai înalt vârf din Anglia, pe Ben Nevis, cel mai înalt vârf din Scoția, și pe Snowdon, cunoscut și sub numele galez Yr Wyddfa, cel mai înalt vârf din Țara Galilor.

Royal Marsden Cancer Charity a lansat o pagină de strângere de fonduri dedicată demersului prințesei, precizând că banii vor ajuta mai mulți pacienți cu cancer să beneficieze de îngrijire holistică.

Dame Cally Palmer, director executiv al Royal Marsden NHS Foundation Trust, a declarat că instituția este „onorată” să îi aibă pe Prințul și Prințesa de Wales drept patroni comuni.