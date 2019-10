Prinţul Harry şi Meghan Markle s-ar putea muta în Africa, împreună cu fiul lor

Foto: Instagram/ sussexroyal

Prinţul Harry s-ar putea muta în Africa, împreună cu soţia şi fiul său. El precizează că acest lucru nu se va întâmpla în viitorul apropiat, dar adaugă că îşi va dedica întreaga viaţă protecţiei mediului natural de pe acest continent. Declaraţiile sunt incluse într-un film documentar despre recenta vizită a lui Harry şi Meghan în Africa. Filmul realizat de postul de televiziune ITV News a avut, ieri seară, premiera în Marea Britanie.

"Cu toate problemele de acolo, pur şi simplu nu văd cum am putea, într-adevăr, să schimbăm lucrurile atât de mult cât am dori, cu toate problemele, toate alegerile pe care ar trebui să le facem în acel mediu. Cred că este un loc în care este greu să trăieşti, când ştii tot ce se întâmplă. E cam confuz aici, dar am vrut să-l las mai lung.

Cât mai avem de trăit, în mod special, munca noastră de o viaţă se va concentra, predominant, pe Africa, pe conservarea naturii", a spus Prinţul Harry.