Prompteristul lui Trump s-a folosit de accesul în avans la anunţurile preşedintelui SUA pentru a paria. A fost amendat cu 172.539 $

Asistentul de prompter al președintelui Donald Trump, imagine de arhivă din 2024. Foto: Getty Images

Comisia pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri din SUA (CFTC) a decis, vineri, ca Gabriel Perez, fost operator de teleprompter la Casa Albă, să plătească 172.539 de dolari pentru utilizarea accesului în avans la discursurile lui Donald Trump, în scopul efectuării unor tranzacții ilegale pe o platformă de piață a predicțiilor, notează Reuters.

În baza unui acord încheiat cu CFTC, Perez trebuie să restituie profituri în valoare de 107.539,02 dolari și să plătească o sancțiune civilă de 65.000 de dolari. De asemenea, acesta a acceptat o interdicție de tranzacționare pe o perioadă de trei ani și s-a angajat să înceteze orice încălcare ulterioară a Legii privind tranzacționarea mărfurilor (Commodity Exchange Act) și a reglementărilor CFTC.

CFTC a precizat că Perez a tranzacționat pe platforma Kalshi contracte de tip „piață a mențiunilor” prezidențiale în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, în timp ce lucra la Casa Albă. Acestea sunt contracte bazate pe evenimente, care generează plăți în funcție de utilizarea sau nu a unor cuvinte ori expresii specifice de către președinte în discursurile sale.

Perez a intrat imediat în concediu fără plată și nu mai lucrează pentru Guvern.

Cum ar fi acţionat Perez

Potrivit CFTC, Perez a avut acces la discursurile lui Trump înainte ca acestea să fie susținute în conferinţe de presă sau declaraţii oficiale și a utilizat acele informații confidențiale pentru a tranzacționa contractele respective în interes personal.

Agenția a menționat că amenda de 65.000 de dolari aplicată lui Perez a reprezentat o reducere substanțială, datorită „cooperării sale exemplare” în cadrul anchetei.

De asemenea, CFTC a recunoscut contribuția platformei KalshiEX la soluționarea cazului.