Propunerea lui Zelenski pentru apărarea Europei, dacă SUA decid să se retragă din NATO: „Nu se poate fără Ucraina și Turcia”

1 minut de citit Publicat la 14:30 10 Apr 2026 Modificat la 14:30 10 Apr 2026

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Foto: X/Volodimir Zelenskyy

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensi, a vorbit, într-un podcast, despre alternativa Europei la o eventuală retragerea a SUA din NATO. „Dacă Statele Unite iau cu adevărat în considerare retragerea din NATO, atunci securitatea Europei s-ar baza exclusiv pe Uniunea Europeană. Dar nu în forma sa actuală”, spune Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, Uniunea Europeană trebuie să își unească forțele cu Ucraina, Regatul Unit, Turcia și Norvegia pentru a crea un bloc militar suficient de mare pentru a descuraja Rusia.

„Dacă Statele Unite iau cu adevărat în considerare retragerea din NATO, atunci securitatea Europei s-ar baza exclusiv pe Uniunea Europeană. Dar nu în forma sa actuală. Cred că Uniunea Europeană se află într-o situație în care are nevoie de țări suplimentare. Regatul Unit, Ucraina, Turcia și Norvegia. Acestea sunt patru țări puternice care fac parte din Europa. Împreună, armatele Regatului Unit, Ucrainei și Turciei sunt mai puternice decât cele ale Rusiei”, a declarat Zelenski.

? BREAKING: Zelensky proposes a defensive military alliance that includes the EU + Ukraine, Turkey, Norway, and the UK.

This will enable control of the seas, skies, and land of all Europe as the United States withdraws from NATO.

The alliance will be stronger than Russia. pic.twitter.com/m57xknEQcw — Igor Sushko (@igorsushko) April 10, 2026

Potrivit președintelui, Europa nu ar putea egala Rusia în ceea ce privește potențialul militar fără Ucraina și Turcia.

El a subliniat că, prin participarea a trei țări – Regatul Unit, Ucraina și Turcia – se pot controla eficient mările, se poate asigura superioritatea aeriană și se pot consolida forțele terestre.

De asemenea, el a avertizat că Rusia intenționează să își mărească armata la 2,5 milioane până în 2030, iar Europa trebuie să ia în considerare modalitățile de a-și păstra independența și securitatea în viitor.

În concluzie, el a subliniat importanța unei coaliții puternice de aliați și a sprijinului reciproc, astfel încât continentul să rămână încrezător în propria securitate și să descurajeze potențialele amenințări.

Președintele SUA Donald Trump a amenințat în repetate rânduri în ultima perioadă că va retrage SUA din NATO, fiind supărat pe aliați că nu l-au ajutat în războiul din Iran. La ultima întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump i-a transmis acestuia nemulțumirile sale. Și sceratarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat recent că rolul SUA în NATO și în apărarea Europei trebuie reanalizat.