Protest anti-NATO cu secera și ciocanul la Madrid, înaintea summit-ului Alianței militare

Purtând steaguri cu secera și ciocanul, amintind de cele ale fostei Uniuni Sovietice, circa 5.000 de oameni - după datele organizatorilor - sau aproximativ 2.000 de protestatari (după aprecierile poliției) au mărșăluit pe bulevardele din capitala spaniolă.

Participanții s-au declarat împotriva creșterii cheltuielilor de apărare, despre care spun că amenință pacea.

"M-am săturat de afacerea asta cu arme și cu uciderea oamenilor. Soluția pe care o propun ei (liderii NATO, n.r.) înseamnă mai multe arme și războaie, iar noi plătim întotdeauna pentru asta.

Deci, nu NATO, nu bazelor militare. Să plece americanii și să ne lase în pace, fără războie și arme", a declarat Concha Hoyos, un pensionar din Madrid, citat de Reuters.

Un alt protestatar, Jaled, în vârstă de 29 de ani, a spus că nu NATO este soluția pentru războiul din Ucraina.

Large protest in Madrid by socialists against NATO and war. You love to see it! #Madrid #PoliticsLive #SocialistSunday pic.twitter.com/AVv6YzZ2Ff