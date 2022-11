Proteste în China la cea mai mare uzină de telefoane iPhone

Imaginile au arătat sute de muncitori care mărșăluiau pe un drum, în timp ce se confruntau cu poliţiştii şi strigau: „Să ne apărăm drepturile!".

Unele videoclipuri au arătat lucrători plângându-se de alimentele care le-au fost furnizate, în timp ce alţii au spus că nu au primit bonusuri așa cum s-a promis.

Pe reţelele de socializare, autorităţiile chineze au interzis hashtag-ul #RevolteFoxconn.

În ultimele luni, Foxconn, principalul subcontractor Apple, s-a confruntat cu o înmulţire a cazurilor COVID-19. Compania a decis izolarea angajaţilor, dar aceştia s-au plâns de insufienţa mâncării şi de regulile stricte din carantină.

Mulţi dintre protestatari, au afirmat, în live-uri pe reţelele sociale, că protestează pentru că au fost informaţi că-şi vor primi bonusurile mai târziu decât li se promisese iniţial.

#Foxconn's #ICantBreathe in communist #china's Zhengzhou, after a night of Foxconn riot clashing with CCP police firing tear gas grenades, the resistance continued next morning. Riot police ganged up on Foxconn rioter, kicking & stomping on his head to cause grave injury. pic.twitter.com/1k7RkBziAg