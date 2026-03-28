Protest masiv la Londra împotriva extremei drepte. Organizatorii speră la 100.000 de participanți

Publicat la 19:19 28 Mar 2026

sursa foto: Getty

Mai multe organizații au scos oamenii în stradă la Londra, într-unul dintre cele mai mari mitinguri împotriva extremei drepte din ultima perioadă în Regatul Unit. Proteste similare au avut loc și în alte orașe britanice.

Organizatorii speră să reunească aproximativ 100.000 de protestatari în capitala britanică și transmit un mesaj comun: „Nu există loc pentru rasism, ură sau politici de divizare în comunitățile noastre”.

La protest și-au anunțat participarea și jurnaliștii britanici. Uniunea Națională a Jurnaliștilor a transmis un mesaj clar: „Împreună ne putem uni împotriva extremei drepte”.

Autoritățile au mobilizat forțe importante de securitate, inclusiv două elicoptere care survolează orașul, pentru a asigura protecția protestatarilor.

Manifestația vine pe fondul unei perioade tensionate la Londra, marcată de violențe împotriva migranților.

Protestatarii spun că nu mai vor să vadă confruntări de stradă între cetățenii britanici și migranți, precum cele din 2024 sau cele din Irlanda de Nord, unde și cetățeni români au căzut victime ale extremei drept.