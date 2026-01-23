Proteste în Minnesota, după ce un copil de cinci ani a fost reținut de agenții ICE. Vance: „Puteți protesta, dar faceți-o pașnic”

Vicepreședintele american a pus violențele apărute în timpul operațiunilor ICE pe seama lipsei de cooperare din partea autorităților locale din Minnesota. sursa foto: Getty

Vicepreședintele american JD Vance a confirmat joi că un băiețel de cinci ani a fost reținut de autoritățile federale, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția pentru Imigrație și Vamă (ICE) în statul Minnesota. Oficialul a declarat că a venit la Minneapolis pentru a calma tensiunile apărute în ultimele săptămâni, relatează AFP, citată de Agerpres.

Operațiunea ICE se desfășoară de mai mult timp în Minnesota, unde climatul s-a tensionat puternic după moartea lui Renee Good, o americancă de 37 de ani, împușcată mortal în mașina sa de un agent de imigrație, pe 7 ianuarie, la Minneapolis.

Criticat de opoziția democrată pentru că ar fi „pus paie pe foc” prin susținerea agentului implicat în incidentul mortal, JD Vance s-a deplasat la Minneapolis pentru a se întâlni cu agenții ICE și pentru „a calma spiritele”, a spus el într-o conferință de presă.

„Da, puteți manifesta”, le-a transmis Vance locuitorilor orașului care protestează zilnic, „dar faceți-o în mod pașnic”.

Miercuri și joi, presa americană a publicat fotografia unui băiețel care, potrivit relatărilor, a fost transportat de ICE într-un centru de detenție din Texas. Copilul apare cu o expresie abătută, purtând o căciulă albastră cu urechi de iepure și un rucsac ținut de o siluetă îmbrăcată în negru. Imaginea a fost distribuită masiv pe rețelele sociale și a stârnit un val de emoție.

JD Vance a confirmat că minorul a fost luat în custodia ICE după ce tatăl său, pe care vicepreședintele l-a descris drept imigrant aflat ilegal în SUA, ar fi fugit pentru a evita reținerea.

„Mi-am spus: «Doamne, e groaznic. Cum am putut să arestăm un copil de cinci ani?»”, a declarat Vance, precizând că ulterior și-a schimbat opinia despre intervenția agenților ICE. „Ce altceva puteau să facă? Să lase un copil de cinci ani să moară de frig?”, a adăugat el.

Vicepreședintele american a pus violențele apărute în timpul operațiunilor ICE pe seama lipsei de cooperare din partea autorităților locale din Minnesota, unul dintre statele democrate vizate de ofensiva antiimigrație a președintelui Donald Trump.

„Putem aplica foarte bine legile privind imigrația fără a provoca haos, dar aceasta necesită o cooperare reală din partea autorităților statale și locale”, a susținut Vance, afirmând totodată că agenții federali nu ar fi „protejați”.

Duminica trecută, manifestanții au întrerupt slujba religioasă într-o biserică din capitala statului, St. Paul, după ce au crezut că pastorul este directorul adjunct al biroului local ICE.

Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, și directorul FBI, Kash Patel, au publicat joi pe platforma X imagini cu arestarea a trei persoane implicate în protest, printre care avocata pentru drepturi civile Nekima Levy Armstrong, alături de o femeie și un bărbat.

Cei trei sunt acuzați de „încălcarea drepturilor” credincioșilor, în cadrul unei adunări, pentru că ar fi încercat „să îi împiedice să își practice religia”, a precizat Noem.

Într-un interviu acordat CNN miercuri, Nekima Levy Armstrong a acuzat administrația Trump că încearcă „să transforme o manifestație pașnică și non-violentă într-o infracțiune”.

Pe baza unor înregistrări video, manifestanții și congresmenii democrați contestă versiunea oficială potrivit căreia agentul care a împușcat-o pe Renee Good ar fi acționat în legitimă apărare.

„Desigur, anchetăm tirurile care au vizat-o pe Renee Good”, însă „într-un mod care respectă drepturile oamenilor”, a declarat JD Vance, adăugând că „dacă cineva a făcut ceva reprobabil, da, va face față sancțiunilor disciplinare”.

Cu o zi înainte, pe 8 ianuarie, Vance afirmase că agentul de imigrație implicat în incident „beneficiază de imunitate absolută”.

Autoritățile din Minnesota au cerut justiției federale suspendarea operațiunilor ICE pe teritoriul statului. O audiere pe această temă este programată pentru luni.