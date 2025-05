Proteste uriașe în Turcia. Sute de oameni, arestați la Istanbul și Ankara. Manifestații de 1 mai și în Europa, Asia și SUA

Protestele au cuprins numeroase țări de Ziua Internațională a Muncii, iar în unele cazuri mișcările de stradă au degenerat în confruntări violente cu poliția, relatează Sky News.

În Turcia, sărbătoarea muncii a servit drept oportunitate pentru a protesta față de încarcerarea primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu, de către regimul președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Peste 200 de protestatari au fost arestați joi în oraș, în apropierea Pieței Taksim, după ce ofensiva judiciară împotriva primarului din opoziția politică a declanșat, în luna martie, cele mai ample demonstrații din ultimul deceniu.

Autoritățile turce au blocat accesul în centrul Istanbulului și au închis liniile de transport în comun.

În Asia, numeroși participanți s-au adunat la proteste ample, multe dintre acestea fiind îndreptate împotriva politicilor președintelui american Donald Trump, care au alimentat incertitudinea economică și riscul de recesiune globală.

În capitala filipineză Manila, mii de muncitori au mărșăluit în apropierea palatului prezidențial, unde poliția a ridicat baricade.

Un lider al protestatarilor, Mong Palatino, a avertizat că „războaiele tarifare și politicile lui Trump” amenință industriile locale.

IN PHOTOS: Tensions rose Thursday as riot police blocked labor unions and multisectoral groups from marching toward Mendiola Ave. on Labor Day to call for higher wages and better working conditions.#MayoUno2025 pic.twitter.com/9JpDQ6lWa0