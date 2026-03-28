„Putem avea o lume digitală mai bună”. De ce experiența online devine tot mai proastă și ce cer 70 de organizații din lume

Fenomenul de degradare este mai ușor de aplicat produselor digitale, deoarece acestea pot fi modificate cu ușurință în moduri în care produsele fizice nu pot fi. sursa foto: Getty

Un videoclip viral al Consiliului Norvegian al Consumatorilor (NCC) pune în lumină o problemă tot mai resimțită de utilizatorii de internet: platformele digitale pe care le folosim zilnic devin din ce în ce mai greu de utilizat. În clip, un personaj care se prezintă drept un „enshitificator profesionist” (n.r. – specialist în sabotarea experienței online) arată cum adaugă reclame și ferestre pop-up pe site-uri, introduce pauze publicitare în videoclipurile de pe YouTube și forțează actualizări enervante pe telefon, scrie Euronews.

Videoclipul, care a acumulat milioane de vizualizări, face parte dintr-o campanie globală mai amplă care avertizează asupra fenomenului de „enshitification” – degradarea platformelor sau serviciilor online care au fost cândva ușor de utilizat.

Peste 70 de organizații de advocacy din Statele Unite, Uniunea Europeană și Norvegia au trimis scrisori politicienilor din peste 14 țări, cerând o aplicare mai fermă a legislației împotriva acestui fenomen.

„Putem avea o lume digitală mai bună”, se arată într-o scrisoare din februarie a NCC adresată oficialilor UE. „Trebuie să reechilibrăm puterea între consumatori, Big Tech și furnizorii alternativi de servicii”.

Ce este „enshitification”?

Jurnalistul Cory Doctorow a fost primul care a inventat termenul „enshitification” în 2023. El a argumentat că platformele sunt mai întâi prietenoase cu utilizatorii, apoi îi exploatează pentru a îmbunătăți lucrurile pentru clienții lor comerciali. În cele din urmă, platformele își vor exploata și partenerii de afaceri pentru a-și recupera toți banii.

În practică, acest lucru înseamnă că un număr restrâns de platforme îi expun pe utilizatori la publicitate, paywall-uri sau abonamente pentru funcții care erau cândva gratuite, a declarat Finn Lutzow-Holm Myrstad, directorul pentru politici digitale al NCC.

„Este un proces deliberat, o alegere deliberată a companiilor de a profita de faptul că suntem captivi și că nu avem alte opțiuni”, a spus Myrstad.

Nu există un prag universal acceptat pentru momentul în care un serviciu devine „degradat”, ceea ce face ca aprecierea să fie una subiectivă, a adăugat Myrstad.

Raportul NCC îl indică pe Facebook drept un exemplu, argumentând că platforma și-a schimbat scopul inițial de a conecta prietenii și familia, în favoarea prioritizării conținutului promovat și a publicității, într-un „efort deliberat de a crește profiturile”.

Feed-ul Facebook „include acum pauze publicitare forțate, cantități uriașe de conținut generat de inteligența artificială de calitate îndoielnică și diverse alte tipuri de conținut”, se arată în raport.

Fenomenul de degradare este mai ușor de aplicat produselor digitale, deoarece acestea pot fi modificate cu ușurință în moduri în care produsele fizice nu pot fi, a explicat Myrstad. Prin urmare, multe produse digitale au fost afectate de practici anti-consumator și anticoncurențiale.

Platformele nu înrăutățesc intenționat experiența utilizatorilor, dar dacă trebuie să aleagă între un serviciu mai bun și monetizare, vor pune profiturile pe primul loc, potrivit lui Paul Richter, cercetător la think tank-ul Bruegel.

„De fiecare dată când concurența scade, cred că asta le face mai ușor acestor platforme să ofere un standard mai scăzut de servicii utilizatorilor”, a spus Richter.

Platformele „captivează consumatorul”

În primii ani ai rețelelor sociale, concurența intensă obliga platformele să atragă simultan utilizatorii, creatorii și advertiserii. Cu timpul, însă, fuziunile și achizițiile au concentrat piața, reducând presiunea competitivă, au spus atât Myrstad, cât și Richter.

Ambii indică achiziția Instagram de către Facebook în 2012 ca un moment-cheie. Un moment care, dacă ar fi fost blocat, ar fi putut menține o concurență mai puternică între platforme.

Un factor esențial al acestei dinamici este așa-numitul efect de rețea, prin care valoarea unei platforme crește pe măsură ce o folosesc mai mulți oameni, conform raportului NCC.

Utilizatorii rețelelor sociale sunt reticenți să plece dacă creatorii lor preferați nu sunt prezenți în altă parte, în timp ce creatorii ezită să se mute fără un public, a explicat Richter.

Există, de asemenea, legături practice care îi țin pe utilizatori pe marile platforme de social media, cum ar fi menținerea contactului cu familia sau urmărirea grupurilor și evenimentelor locale, în condițiile în care există puține platforme alternative viabile către care să migreze, menționează raportul.

Prin urmare, utilizatorii au o capacitate limitată de a trece la servicii mai bune, au spus Myrstad și Richter.

Companiile introduc, de asemenea, costuri de schimbare – timpul, efortul sau banii necesari pentru a migra la un concurent, potrivit raportului.

„Dacă ar fi permis, de exemplu, utilizatorilor să se mute mai ușor de pe un serviciu, ar fi mult mai receptivi la nemulțumirile consumatorilor”, a spus Myrstad. „Fac tot ce pot pentru a-i captiva pe consumatori”.

Pentru a sparge acest cerc vicios, Myrstad și Richter au afirmat că platformele au nevoie de stimulente pentru a prioritiza din nou utilizatorii, ceea ce ar putea include apariția unor platforme alternative viabile.

Totuși, Richter avertizează că forțele pieței singure nu vor reuși acest lucru și că guvernele vor trebui să intervină.

Ce legislație există deja împotriva degradării platformelor?

Europa dispune de legislație care acoperă unele dintre problemele generate de acest fenomen. Regulamentul privind piețele digitale (Digital Markets Act — DMA), de exemplu, include cerințe de interoperabilitate care obligă marii „gatekeeperi”, precum Apple și Google, să deschidă funcțiile-cheie ale sistemelor de operare către concurenți, a spus Richter.

Acest lucru ar putea contribui la crearea unui mediu de social media mai competitiv, permițând utilizatorilor de pe platforme noi să interacționeze cu contactele de pe platformele consacrate precum Facebook, a adăugat el.

Cu toate acestea, a avertizat că aceste reguli de interoperabilitate nu vor reduce pe deplin barierele de intrare pentru noii actori.

Aici intervine Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA). Regulile UE pentru platformele online obligă companiile să partajeze date, să evalueze impactul alegerilor lor de design asupra societății și să colaboreze cu autoritățile de reglementare pentru a reduce riscurile.

Companiile care nu respectă regulile pot fi amendate cu până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce, potrivit lui Richter, reprezintă un stimulent financiar suficient pentru a respecta regulile.

Legislația existentă în domeniul protecției datelor și al protecției consumatorilor are potențialul de a aborda degradarea platformelor, dar aplicarea sa a fost prea slabă și prea lentă, a spus Myrstad.

„Practicile anticoncurențiale trebuie să aibă un preț mare de plătit”, a spus el. „Ceea ce vedem este că amenzile aplicate nu funcționează ca un factor de descurajare”.

Myrstad s-a declarat optimist că viitorul Regulament privind echitatea digitală (Digital Fairness Act – DFA) va oferi protecții juridice împotriva „designului înșelător, mecanismelor de dependență și câtorva alte provocări care fac parte din degradarea platformelor”.

Consiliul nu a primit răspuns de la politicienii europeni pe care i-a contactat în legătură cu această campanie, deși Myrstad a menționat câteva acțiuni în America de Nord.

El a încurajat mai multe guverne să abordeze problema.

„Doar citind comentariile online despre videoclip, există un sprijin copleșitor pentru acest lucru”, a spus Myrstad. „Acest lucru ar trebui să creeze cu adevărat impulsul politic pentru ca politicienii să abordeze această problemă, pentru că există în mod clar un interes uriaș”.

Euronews Next a contactat Comisia Europeană pentru a afla dacă se întreprind acțiuni pentru combaterea degradării platformelor, dar nu a primit un răspuns.