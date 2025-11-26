Putin, cobzarul. Liderul de la Kremlin a încercat să cânte la un instrument muzical tradițional din Asia Centrală. Nu i-a ieșit

<1 minut de citit Publicat la 18:35 26 Noi 2025 Modificat la 18:35 26 Noi 2025

Putin a încercat să cânte la komuz/kopuz, un instrument similar cobzei sau balalaikăi. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a difuzat pe rețelele sociale o scurtă întregistrare cu Vladimir Putin în timp ce încerca să cânte, în timpul unei vizite de stat în Kârgâstan, la un instrument muzical tradițional kârgâz, informează Aki Press.

Instrumentul muzical, cunoscut sub numele de „komuz” sau „kopuz”, e un instrument similar cobzei ori balalaikăi, cu trei coarde, și este un instrument tradițional specific Republicii Kârgâze.

Путин сыграл на комузе, когда ему рассказывали о культуре кыргызовhttps://t.co/TQyDujxwHK pic.twitter.com/ZyZ9O8cdqB — АКИpress – Новости Кыргызстана (@akipress) November 26, 2025

În cadrul „programului cultural” al vizitei făcute în această țară, Putine s-a arătat interesat de acest instrument, conform presei locale.

Ministrul kârgâz al Culturii, Mirbek Mambetaliev i-a oferit lui Putin câteva explicații legate de komuz și a rugat un muzician aflat la fața locului să cânte o scurtă melodie.

După ce a ascultat melodia, Putin a luat un komuz și a încercat să reproducă - fără succes - câteva sunete.