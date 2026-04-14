Putin declară Ungaria "țară neprietenoasă" după victoria lui Peter Magyar: "Susține sancțiunile occidentale"

Publicat la 15:56 14 Apr 2026 Modificat la 15:57 14 Apr 2026

Kremlinul spune că Ungaria este o țară "neprietenoasă", după victoria electorală a lui Peter Magyar. Foto: Getty Images

Rusia nu l-a felicitat pe Peter Magyar, liderul partidului Tisza, după victoria în alegerile parlamentare de duminică, din Ungaria.

În același timp, Kremlinul și-a exprimat disponibilitatea de a continua contactele cu Budapesta.

"Nu transmitem felicitări țărilor neprietenoase, iar Ungaria este o țară neprietenoasă, deoarece susține sancțiunile care ne-au fost impuse de Occident", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Când a fost întrebat dacă asta înseamnă că "Moscova a fost prietenă exclusiv cu Viktor Orban", nu cu Ungaria, Peskov a răspuns că "partea rusă a purtat un dialog" cu premierul populist.

Peskov a menționat că Rusia rămâne deschisă dialogului cu Ungaria, dar așteaptă să vadă "care va fi linia generală a noului guvern".

"Este greu de spus dacă (linia politică) va rămâne pragmatică sau se va politiza", a adăugat el.

Într-un prim comentariu despre alegerile din Ungaria, Kremlinul a spus că "respectă alegerea"

Mai devreme, într-un prim comentariu privind alegerile din Ungaria, Kremlinul se arătase dispus să continue contactele "pragmatice" cu Budapesta, în pofida înfrângerii înregistrate de Viktor Orban, apropiat de Vladimir Putin.

În ultimele luni, premierul populist a reușit să blocheze sprijinul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

"Ungaria a făcut alegerea. O respectăm", a comentat Dmitri Peskov, ca primă reacție a Moscovei.

După numărarea a 97% din voturi, partidul Tisza al lui Magyar a obținut o majoritate de două treimi cele 199 de locuri din forul legislativ, în timp ce partidul Fidesz, cu ajutorul căruia Viktor Orban a condus țara 16 ani, a obținut 55 de mandate.

Formațiunea de extrema dreaptă "Patria noastră" a câștigat șase mandate.

Kremlinul, precaut după ce Magyar a spus că Ungaria va fi un aliat puternic al UE și NATO

În primul său discurs după confirmarea victoriei sale zdrobitoare, Magyar a promis că, sub guvernarea sa, țara din Europa Centrală va fi "un aliat puternic al Uniunii Europene și al NATO".

Marți, Kremlinul a adoptat o atitudine precaută în fața declarațiilor de luni ale lui Peter Magyar.

"El face multe declarații și conferințe de presă. Să așteptăm formarea noului guvern și primele măsuri concrete", a declarat Dmitri Peskov.

Reprezentantul președinției ruse a explicat că "în politică, atunci când nu ți-ai asumat încă rolul de lider, poți face declarații, însă odată ce îți asumi acest rol, apar alte înțelegeri, să zicem, mai pragmatice".

Magyar a declarat că nu îl va suna primul pe președintele rus, Vladimir Putin, dar că va răspunde la telefon dacă acesta din urmă îl va apela.

"Dacă ar fi să vorbim, i-aș cere ca, după patru ani, să pună capăt crimelor și acestui război" (în Ucraina), a spus el.

Presa internațională notează că, după ce rezultatul alegerilor a devenit clar, mai mulți susținători Tisza au scandat pe străzile orașelor din Ungaria "Rușilor, plecați acasă!".